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Gündem Tokat Havalimanında önümüzdeki 1 aylık rezervasyonlar doldu Vatandaşlar memnun
TOKAT

Tokat Havalimanı'nda önümüzdeki 1 aylık rezervasyonlar doldu: Vatandaşlar memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Tokat Havalimanı'nda nisan ayı sonuna kadar rezervasyonların dolduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Tokat haberleri: Tokat Havalimanı açıldı mı?
Tokat Havalimanı'nda önümüzdeki 1 aylık rezervasyonlar doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Tokat Havalimanı'nda nisan ayı sonuna kadar rezervasyonların dolduğu bildirildi.

25 MART'TA AÇILMIŞTI

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Pist ve altyapı sorunları nedeniyle tarifeli uçuşlar Nisan 2017'de sonlandırıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan, büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli durumda.

THY'DEN 4 GÜN UÇUŞ

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Tokat Havalimanı arasında karşılıklı olarak haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar) uçuş düzenliyor. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.35’te, Tokat Havalimanı'ndan ise 11.20’de yapılıyor.

AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na haftanın 3 günü (salı, perşembe ve cumartesi) sefer gerçekleştiriyor. Bu uçuşlar da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 08.45'te, Tokat Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te gerçekleşiyor.

Hem Türk Hava Yolları hem de AnadoluJet'in her iki yöndeki seferlerinin biletlerinin 20 Nisan'a kadar hemen hemen tamamının satıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

İstanbul'dan Tokat'a gelen Hamit Eren Yıldız, yıllardır havalimanının açılmasını beklediklerine işaret ederek, "Üniversite zamanlarında gidip gelmekte büyük sıkıntılar çektim. Sağ olsunlar, havalimanı açıldı. İstanbul'dan burası 12-13 saat sürüyordu. Şimdi 1 saate düştü. Gayet güzel." dedi.

İhsan İkinci, havalimanın hayırlı olmasını dileyerek, "Artık uçaklar Tokat'a inmeye başladı. Bir ilin kalkınmasında, turizminde uçağın en önemli unsulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ballıca Mağarası, Kaz Gölü ve Reşadiye'deki Zinav Gölü'nün doğal, kültürel zenginliklerinin turizm açısından değer kazanacağını düşünüyorum. Herkesi Tokat'a bekliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Erhan Çelikgün de 10-12 yıldır Sivas, Kayseri, Samsun ve Amasya'daki havalimanlarını kullandığını anlatarak, "Buradan Kayseri'ye gitmek, zahmetli ve külfetliydi. Bunun için çok mutluyuz. Memleketimizin böyle bir havalimanına kavuşması, bizi bu denli rahat ettirmesi inanılmaz bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Beş yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı
EKONOMİ
Beş yıl aradan sonra THY tarafından ilk sefer yapıldı

Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
FOTOĞRAF 16
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Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.<br><br>
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Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.<br><br>
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Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi.
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Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.
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Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.<br><br>
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Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.<br><br>
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Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor.<br><br>
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Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yaklaşık 2 hafta önce tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına taşındı.<br><br>
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Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.<br><br>
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Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatında sona gelindi. Havalimanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün açılıyor.


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