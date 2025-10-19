Trabzon'da denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ne balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, AFAD, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri yer alıyor.

Deniz içerisinde sürdürülen çalışmalara dronla havadan da destek sağlandığı görüldü.

Öte yandan, Gürsoy'un ailesi ve yakınları da çalışmaları kıyıdan takip ediyor.