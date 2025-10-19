Yeni Şafak
Trabzon'da denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

14:5319/10/2025, Pazar
AA
Deniz içerisinde sürdürülen çalışmalara dronla havadan da destek sağlanıyor.
Deniz içerisinde sürdürülen çalışmalara dronla havadan da destek sağlanıyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim'de denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, AFAD, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri yer alıyor.


Deniz içerisinde sürdürülen çalışmalara dronla havadan da destek sağlandığı görüldü.


Öte yandan, Gürsoy'un ailesi ve yakınları da çalışmaları kıyıdan takip ediyor.





