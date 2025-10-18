Yeni Şafak
Dehşete düşüren olay: Balık tutarken oltasına kafatası takıldı

20:2118/10/2025, Cumartesi
DHA
IHA
İzmir'de amatör balıkçının yaşadığı olay dehşete düşürdü. Konak ilçesi sahil bandında balık tutan vatandaşın oltasına insan kafatası takıldı. Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil bandında meydana geldi.

Bölgede ulunan bir amatör balıkçının oltasına, insan kafatası takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede kafatasının deforme halde olduğu tespit edildi.

Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ayrıca deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

