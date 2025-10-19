Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

10:0119/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Bartın’ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanı açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı. Tekne sahibi Tayfun Uça, güçlükle yakaladığı köpek balığını daha sonra tekrar denize bıraktı.

Tarlaağzı Limanı’ndan avlanmak için 'Uzunay 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti.


Tekne sahibi Tayfun Uça, güçlükle tuttuğu köpek balığını tekneye çıkarttı.


Uça, yakaladığı köpek balığını daha sonra tekrar denize bıraktı.

#Bartın
#köpek balığı
#balıkçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tufan Erhürman kazanırsa ne olur? Tufan Erhürman’ın KKTC planı nedir?