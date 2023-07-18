Trabzon’da provokasyon: Atatürk heykeline balyozlu saldırı

Trabzon
Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, dün gece Trabzon’un Akçaabat ilçesini birbirine kattı.
Bacak kısımlarını parçaladı
İlçe belediye binasının önüne elinde balyozla gelen 36 yaşındaki S.V., buradaki Atatürk heykeline saldırdı.
Heykelin bacak kısımlarını parçalayan şüpheli, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Sorgusu devam ediyor
Durumun polise bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede yakalandı.
Hasar gören heykel onarılırken, emniyete götürülen S.V.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.