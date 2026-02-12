Trafik cezaları baştan sona yenilendi; sahte plakadan alkollü sürüşe kadar birçok ihlalde rekor artış geliyor. Cezalar 200 bin liraya, ehliyet iptalleri 5 yıla kadar uzanıyor.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 36 maddesinde değişiklik öngören teklif yasalaştı. Kanunla sahte plaka, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve 'dur' ihtarına uymama gibi pek çok kural ihlalinde para cezaları katlanırken, ehliyet iptali ve trafikten men yaptırımları da genişletildi.
PLAKAYA TAHRİFE CEZA
DRİFT ATAN YANDI
Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin lira para cezası verilecek.
OLAY YERİNİ TERK EDENE 3 YIL
TAKOGRAF SAHTEKARINA 370 BİN LİRA
Hız denetim cihazlarının yerini tespit eden ya da sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithali yasaklanacak. Bu cihazları üreten veya ithal edenlere 370 bin lira, araçta bulunduranlara 185 bin lira ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak. Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyonun cezası artırılırken, taksimetresi olmayan taksilere 185 bin lira ceza kesilecek. Abarth egzoz kullananlara 16 bin lira ceza verilecek ve araçlar 30 gün trafikten menedilecek.
ARAÇTA TELEFON KULLANANA 5 BİN LİRA
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA 200 BİN LİRA
Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak alınmasına ya da iptal edilmesine rağmen araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Bu sürücülere araç kullandıran işletmelere de 40 bin lira ceza uygulanacak. Arkadan çarpmaya karşı dirençli tamponu bulunmayan araçlar da eksikleri giderilene kadar trafikten çekilecek.
IŞIK İHALALİNE 5 BİN LİRA
Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar kademeli olarak 80 bin liraya kadar çıkacak. Üç ihlalde ehliyete 30 gün, dörtte 60 gün, beşte 90 gün el konulacak; altıncı ihlalde ise ehliyet iptal edilecek. Yeniden belge almak isteyenlerin tüm cezaları ödemesi, psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatrik muayeneden geçmesi gerekecek.
DUR İHTARINA UYMAYAN 200 BİN
UYUŞTURUCUYLA ARAÇ KULLANAN YANDI
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin lira ceza kesilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri için 5 yıl beklemeleri, sürücü kursunu tamamlamaları ve sağlık raporu almaları gerekecek. Ölçüm yaptırmayı reddedenlere de 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 5 yıl geri alınacak.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 150 BİN LİRA
0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.
ZİNCİRSİZ ARACA 24 BİN LİRA
AK Parti'nin verdiği önergelerle; yaya yollarında araç kullananlara verilen ceza 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Ceza, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet dahil tüm araçları kapsıyor. Zincir bulundurmayan ağır taşıt sürücülerine 6 bin lira, zincir kullanmayarak trafiği engelleyen ağır vasıta sürücülerine ise 24 bin lira ceza uygulanacak.
HIZ SINIRI DÜZENLEMESİ
YENİ CEZA CETVELİ
6-10 km/s aşanlara 2 bin TL,
11-15 km/s aşanlara 4 bin TL,
16-20 km/s aşanlara 6 bin TL,
21-25 km/s aşanlara 8 bin TL,
26-35 km/s aşanlara 12bin TL,
36-45 km/s aşanlara 15 bin TL,
46-55 km/s aşanlara 20 bin TL, 30 gün ehliyette el konulacak,
56-65 km/s aşanlara 25 bin TL, 60 gün ehliyette el konulacak,
66 km/s'ten fazla aşanlara 30 bin TL ceza kesilecek, 90 ehliyete el konulacak.
11-15 km/s aşanlara 2 bin TL,
16-20 km/s aşanlara 4 bin TL,
21-25 km/s aşanlara 6 bin TL,
26-30 km/s aşanlara 8 bin TL,
31-40 km/s aşanlara 12 bin TL,
41-50 km/s aşanlara 15 bin TL,
51-60 km/s aşanlara 20 bin TL, 30 gün ehliyette el konulacak,
61-70 km/s aşanlara 25 bin TL, 60 gün ehliyette el konulacak,
71 km/s'ten fazla aşanlara 30 bin TL ceza kesilecek, 90 ehliyete el konulacak.