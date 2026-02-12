UĞUR DUYAN/ANKARA

Karayolları Trafik Kanunu'nun 36 maddesinde değişiklik öngören teklif yasalaştı. Kanunla sahte plaka, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve 'dur' ihtarına uymama gibi pek çok kural ihlalinde para cezaları katlanırken, ehliyet iptali ve trafikten men yaptırımları da genişletildi.

23 Mayıs 2025'te Meclis Başkanlığı'na sunulan ve 15 Ekim 2025'te Genel Kurul'a indirilen teklif 9 ayın sonunda yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onadıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Cezalar, yayım tarihinden itibaren uygulanacak.

PLAKAYA TAHRİFE CEZA

Yeni kanunla; plakayı tahrif eden ya da sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin lira idari para cezası verilecek ve araçları 30 gün trafikten menedilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya, men süresi ise 60 güne çıkacak. Plakasız araç kullananlara 46 bin lira ceza kesilecek, ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

DRİFT ATAN YANDI

Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin lira para cezası verilecek.

OLAY YERİNİ TERK EDENE 3 YIL

Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücüler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

TAKOGRAF SAHTEKARINA 370 BİN LİRA

Hız denetim cihazlarının yerini tespit eden ya da sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithali yasaklanacak. Bu cihazları üreten veya ithal edenlere 370 bin lira, araçta bulunduranlara 185 bin lira ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak. Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyonun cezası artırılırken, taksimetresi olmayan taksilere 185 bin lira ceza kesilecek. Abarth egzoz kullananlara 16 bin lira ceza verilecek ve araçlar 30 gün trafikten menedilecek.

ARAÇTA TELEFON KULLANANA 5 BİN LİRA

Seyir hâlinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza verilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza 10 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde 20 bin liraya çıkacak ve her seferinde ehliyetlere 30 gün el konulacak. Emniyet kemeri takmayanlara ise 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA 200 BİN LİRA

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak alınmasına ya da iptal edilmesine rağmen araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Bu sürücülere araç kullandıran işletmelere de 40 bin lira ceza uygulanacak. Arkadan çarpmaya karşı dirençli tamponu bulunmayan araçlar da eksikleri giderilene kadar trafikten çekilecek.

IŞIK İHALALİNE 5 BİN LİRA

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar kademeli olarak 80 bin liraya kadar çıkacak. Üç ihlalde ehliyete 30 gün, dörtte 60 gün, beşte 90 gün el konulacak; altıncı ihlalde ise ehliyet iptal edilecek. Yeniden belge almak isteyenlerin tüm cezaları ödemesi, psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatrik muayeneden geçmesi gerekecek.

DUR İHTARINA UYMAYAN 200 BİN

Denetimlerde 'dur' ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları trafikten menedilecek. Geçiş hakkı vermeyen sürücülere de 46 bin lira ceza uygulanacak.

UYUŞTURUCUYLA ARAÇ KULLANAN YANDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin lira ceza kesilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri için 5 yıl beklemeleri, sürücü kursunu tamamlamaları ve sağlık raporu almaları gerekecek. Ölçüm yaptırmayı reddedenlere de 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 5 yıl geri alınacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA 150 BİN LİRA

0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

ZİNCİRSİZ ARACA 24 BİN LİRA

AK Parti'nin verdiği önergelerle; yaya yollarında araç kullananlara verilen ceza 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Ceza, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet dahil tüm araçları kapsıyor. Zincir bulundurmayan ağır taşıt sürücülerine 6 bin lira, zincir kullanmayarak trafiği engelleyen ağır vasıta sürücülerine ise 24 bin lira ceza uygulanacak.

HIZ SINIRI DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemeyle hız ihlallerinin kilometre bazlı aşımına göre kademeli olarak artan idari para cezası uygulanacak. Buna göre, yerleşim içinde 46 kilometreden, yerleşim dışındaysa 51 kilometreden fazla aşımlarda ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle el konulacak.

YENİ CEZA CETVELİ

Yeni kanun teklifine göre yerleşim yeri içinde;

6-10 km/s aşanlara 2 bin TL,

11-15 km/s aşanlara 4 bin TL,

16-20 km/s aşanlara 6 bin TL,

21-25 km/s aşanlara 8 bin TL,

26-35 km/s aşanlara 12bin TL,

36-45 km/s aşanlara 15 bin TL,

46-55 km/s aşanlara 20 bin TL, 30 gün ehliyette el konulacak,

56-65 km/s aşanlara 25 bin TL, 60 gün ehliyette el konulacak,

66 km/s'ten fazla aşanlara 30 bin TL ceza kesilecek, 90 ehliyete el konulacak.

Yerleşim yeri dışında ise cezalar şöyle olacak:

11-15 km/s aşanlara 2 bin TL,

16-20 km/s aşanlara 4 bin TL,

21-25 km/s aşanlara 6 bin TL,

26-30 km/s aşanlara 8 bin TL,

31-40 km/s aşanlara 12 bin TL,

41-50 km/s aşanlara 15 bin TL,

51-60 km/s aşanlara 20 bin TL, 30 gün ehliyette el konulacak,

61-70 km/s aşanlara 25 bin TL, 60 gün ehliyette el konulacak,

71 km/s'ten fazla aşanlara 30 bin TL ceza kesilecek, 90 ehliyete el konulacak.







