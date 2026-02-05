Yeni trafik cezaları TBMM’de kabul edildi: Sürücüler dikkat! Hapis ve ağır para cezaları geliyor

Yaya yolunda skuter kullanan yandı

Madde üzerine Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle değişiklik yapıldı. Buna göre bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.





Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.