Trafikte araç camını kıran saldırgan sürücü gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesen, kafasıyla camı kırarak sürücüye saldıran kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sürücünün ayrıca 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Saldırganın sürücü belgesine 60 gün süreyle el kondu, araç da 60 gün trafikten men edildi.
Yerlikaya, vatandaşlardan, trafik güvenliğini hiçe sayanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti: