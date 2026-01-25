Trafikte araç camını kıran saldırgan sürücü gözaltına alındı

"Yeni kanun teklifine göre 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye' caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi. İlk kez yeni Trafik Kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."