Trafikte tartıştığı servis aracının camını kaskıyla kırdı

20:3824/01/2026, Cumartesi
IHA
İşçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması
İşçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması

Adana'da iddiaya göre işçi servisiyle, motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü tepki göstererek kaskıyla sevis kapısının camını kırdı.

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis aracının camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bu sırada motosiklet sürücüsü önce servis şoförüne tepki gösterdi ardından da kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlar serviste bulunan bir işçi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Servisteki işçilerin inmesiyle taraflar arasındaki tartışma büyümeden sonlandırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün, servisten inen kişilerle tartıştığı sırada,
"Canımız ucuz mu"
diyerek kendini savunduğu görüldü.


