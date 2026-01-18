'Kız meselesi' kanlı bitti: Kuzenini falçatayla yaraladı

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf E. ile teyzesinin oğlu Özgür K. arasında kız meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.’nin evinin önüne geldi. Özgür K., Yusuf E.’yi telefonla arayarak sokağa çağırdı. Sokakta buluşan iki kuzen konuşarak yürümeye başladı. Bu sırada yeniden yaşanan tartışmada Özgür K., yanında bulunan falçata ile Yusuf E.’yi yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı.