'Kız meselesi' kanlı bitti: Kuzenini falçatayla yaraladı

23:1218/01/2026, Pazar
DHA
Falçatayla yüzünden yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Bursa’da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışmada 18 yaşındaki Özgür K., kuzeni Yusuf E.’yi falçatayla yüzünden yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle Özgür K. (18), kuzeni Yusuf E.’yi (23) falçatayla yüzünden yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf E. ile teyzesinin oğlu Özgür K. arasında kız meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.’nin evinin önüne geldi. Özgür K., Yusuf E.’yi telefonla arayarak sokağa çağırdı. Sokakta buluşan iki kuzen konuşarak yürümeye başladı. Bu sırada yeniden yaşanan tartışmada Özgür K., yanında bulunan falçata ile Yusuf E.’yi yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı.

Kanlar içinde kalan Yusuf E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesikler oluşan Yusuf E.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özgür K.’yı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#İnegöl
#Falçata
