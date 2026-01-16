Yeni Şafak
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

00:5616/01/2026, Cuma
DHA
Bursa- Ankara kara yolu
Bursa'da seyir halinde olan otomobilin motor kısımlarından dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa süre içerisinde söndürürken çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzerindeki Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa yönüne seyir halinde olan Ömer O. yönetimindeki 16 AIT 746 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.




#Yangın
#Araç
#Bursa
