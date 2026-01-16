Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Mezarlıkta poşette gömülü halde cenin bulundu

Mezarlıkta poşette gömülü halde cenin bulundu

18:2916/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bursa'da bir mezarlıkta poşet içerisinde gömülü halde cenin bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Mezarlıkta kontrol yapan görevli, toprağa gömülü halde, ucu dışarıda kalan bir poşet buldu. Toprağın altından çıkardığı poşetin içinde cenin olduğunu gören görevli, polise haber verdi.

 İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninin izinsiz defnedildiğini tespit etti.

 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen cenin, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken; gömen kişileri bulmak için çalışma başlatıldı. 

#Bursa
#Mezarlık
#Cenin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları