Direksiyon dersinde panik: Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon dersi alan sürücü panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir dükkânın önünde bulunan boş alana düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.