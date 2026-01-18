Yeni Şafak
Direksiyon dersinde panik: Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

22:5918/01/2026, Pazar
Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa’da direksiyon dersi sırasında sürücünün panikle fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Bir iş yerinin önündeki boş alana düşen araçta hasar oluşurken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç bir iş yerinin önündeki boş alana düşerken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon dersi alan sürücü panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir dükkânın önünde bulunan boş alana düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Bursa
#Osmangazi
#Kaza
#Direksiyon Dersi
