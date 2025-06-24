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Trafikte çıkan tartışmada kan döküldü: Kovalayıp bıçakla yaraladı

Trafikte çıkan tartışmada kan döküldü: Kovalayıp bıçakla yaraladı

23:5924/06/2025, Salı
IHA
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Bıçaklanan sürücü, yaralı halde aracını bırakarak kaçtı; daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklanan sürücü, yaralı halde aracını bırakarak kaçtı; daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Konya'da trafikte tartıştığı kişi tarafından kovalamaca sonucu bıçaklanan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Konya'da trafikte çıkan tartışma sonrası yaşanan kovalamacada, 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen ve olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde 06 CIB 110 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Mustafa K., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile sözlü tartışma yaşadı. Mustafa K., tartıştığı kişilerden uzaklaşmak isterken, şahıslarla yaşanan kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki aracın önünü kesti. Burada çıkan tartışmada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulunan bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Mustafa K., yaralı halde aracını bırakarak İşgalaman Mahallesi Nazarlık Sokak üzerine kadar yaralı olarak kaçtı. Mustafa K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



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