Gündem Trenin sürüklediği araçtan kıl payı kurtuldu
DENİZLİ

Trenin sürüklediği araçtan kıl payı kurtuldu

Denizli'de seyir halinde ilerlerken tren raylarının üzerinde mahsur kalan sürücü Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Raylarda sıkışan aracı metrelerce sürükleyen tren, durduktan sonra 2 saat boyunca seferine ara verdi.

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Haber Merkezi İHA
Trenin sürüklediği araçtan kıl payı kurtuldu
Trenin sürüklediği araçtan kıl payı kurtuldu
Trenin sürüklediği araçtan kıl payı kurtuldu
Trenin sürüklediği araçtan kıl payı kurtuldu

Denizli’de yoğun kar yağışıyla birlikte rayların üzerinde mahsur kalan aracını kurtarmak için son ana kadar çaba harcayan sürücü ve yanındaki yolcu, çarpışmadan saniyeler önce aşağıya atlamayı başardı. Trenin sürükleyip götürdüğü araçtan son anda atlayan 2 kişinin, ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

2 saat boyunca sefere ara verildi

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sefa Çalık idaresindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren raylarının üzerine mahsur kaldı. Çekici çağırarak araçta yakını ile beraber bekleyen Çalık, Afyonkarahisar’a giden trenin geldiğini görerek aracını kurtarmaya çalıştı. Son saniyelere kadar yaptığı manevra ile aracını kurtaramayan Çalık, ne yapsa başarılı olamadı. Hızla gelen treninin minibüse çarpmasına saniyeler kala Çalık ve yakını, kendisini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsü metrelerce sürükleyen tren, ardından durduktan sonra 2 saat boyunca seferine ara verdi

Kaza anı kamerada

Öte yandan inanılmaz kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin çarpmasına saniyeler kala minibüsten atlayan sürücünün son anda kurtulduğu, trenin aracı sürükleyip götürdüğü ve aracın diğer kapısından atlayan yolcunun da sürücünü yanına geldiği anlar yer aldı.

İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.

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