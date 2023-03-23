Troller CHP’den yönetiliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza şartının manipülasyona çevrildiğini söyledi. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç’ın WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşımın montajlandığını, bu sayede sanki AK Partililerin kendisinin adaylığı için devreye girmiş gibi gösterildiğini anlatan İnce, bu görüntüleri servis edenlerin CHP Genel Merkezi'nden yönetilen troller olduğuna vurgu yaptı.

CHP KENDİ EVLATLARINI YİYOR

İnce, siyasetin uzlaşma işi olduğuna işaret ederek CHP'ye zeytin dalı uzatmak istediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşemediğini dile getirdi. İnce şunları kaydetti: “AK Parti'ye gerek yok, CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Sayın Akşener masada 'Kazanacak aday istiyorum.' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı.”

'10 NİSAN AKŞAMI GÖRÜŞÜRÜZ' DİYORUM

Kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için partisinde sandık kurduğunu, 105 bin kişinin güvenip oy kullandığını hatırlatan İnce, "Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Masada İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum. Geri kalan 4'ünün toplamının 4 katı oyum var. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLET İTTİFAKI’NDA FETÖ’CÜ DANIŞMANLAR

Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan’la kurduğu ittifaka da sert çıkan İnce, “Ali Babacan’ı Yüce Divan'a gönderecekti, Merkez Bankası'na atadıklarının yüzde 90’ı FETÖ’cü çıktı Ali Babacan’ın. Türkçe Olimpiyatları'nın baş mimarı, başköşesi, danışmanlarının hepsi FETÖ’cü çıktı... Ya buradan bir şey olmaz. Seçimi kazanamazlar demiyorum, 6 ay sonra yüzde 70’le Erdoğan’ı getirir bunlar” dedi.



