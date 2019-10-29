TRT 2'den Türkkan'a bayrak cevabı: Belki de şurada bir yerde görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile TRT 2'yi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i hedef aldı.

Türk bayrağını fark etmedi

TRT 2'nin logosunda yer alan Türk bayrağını fark edemeyen Türkkan, yayınladığı mesajda, "İbrahim Eren'in çiftliği TRT, bu kutlu günde ekranlarında bir Türk Bayrağı olmamasını açıklayabilir mi? Yoksa ressam Bob Ross'un mu çizmesini bekliyor?" ifadeleri yer aldı.

İbrahim Eren'in çiftliği TRT, bu kutlu günde ekranlarında bir Türk Bayrağı olmamasını açıklayabilir mi? Yoksa ressam Bob Ross'un mu çizmesini bekliyor? pic.twitter.com/pLxBngHaEe — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) October 29, 2019

TRT 2'den cevap gecikmedi

Türkkan'ın paylaşımına TRT 2'den kısa süre içinde yanıt geldi. TRT 2 resmi Twitter hesabından logoyu fark etmeyen Türkkan'a, "Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır" ifadelerini kullandı.

Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır. 🇹🇷 pic.twitter.com/iy31bcddWh — TRT 2 (@trt2tv) October 29, 2019