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Trump'tan bir radikal karar daha: Tamamen durdurdu

Trump'tan bir radikal karar daha: Tamamen durdurdu

07:3327/01/2025, Pazartesi
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ABD Başkanı Trump göreve gelir gelmez bir dizi radikal karara imza attı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların inceleme amacıyla askıya alındığı duyuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımlar askıya alındı.

Açıklamada, dış ülkelere yapılan ödemelerdeki kesintinin, söz konusu yardım programlarının verimliliğini ve ABD dış politikasına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Yardımların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinin
"ahlaki zorunluluk"
olduğu belirtilen açıklamada, yapılan harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?


ABD Başkanı
Donald Trump
, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.


ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.


#ABD Dışişleri Bakanlığı
#Trump
#ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)

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