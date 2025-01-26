İsrail'den flaş Trump iddiası: "ABD bin 800 bomba gönderiyor"

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık bir tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesi yönündeki engeli kaldırdığını öne sürdü.

'Trump talimat verdi' iddiası

Axios'un haberinde, adını vermek istemeyen İsrailli yetkililerin, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından İsrail'e transferine engel konulan MK-84 bombalarına ilişkin iddiası yer aldı. Yetkililer, Trump'ın, Savunma Bakanlığına (Pentagon), depoda bulunan ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombaların transferi konusundaki engeli kaldırma talimatı verdiğini iddia etti. Yetkililer, söz konusu yaklaşık 1800 bombanın ilerleyen günlerde İsrail'e doğru yola çıkacağını öne sürdü.

JDAM kitli MK-84 bombası.

Biden kısıtlama uygulamıştı

Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN kanalına verdiği röportajda, hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına değinmiş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden.

İsrali'e 14 bin tane gönderdi

Pentagon için General Dynamics Ordnance and Tactical Systems şirketi tarafından üretilen serbest düşümlü MK-84 bombası, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda. Kaynaklar, 7 Ekim 2023-28 Haziran 2024 döneminde ABD'nin İsrail'e en az 14 bin MK-84 bombası ve diğer mühimmatlardan sevk ettiğini ifade ediyor.



