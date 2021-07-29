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MUĞLA

TSK'dan Marmaris'teki yangına İHA'lı destek

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerine ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
TSKdan Marmaristeki yangına İHAlı destek
Marmaris semalarında yangın söndürme çalışmalarına destek veren İHA'dan görüntü.

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALARA İHA İLE DESTEK VERİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUM NE?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, bölgeye yakın yerdeki bazı oteller tahliye ediliyor, konut sahipleri de güvenli bölgelere geçiyor.

Ekipler bir anda büyüyen yangın karşısında alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

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Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı
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Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
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Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Marmaris'te korkutan orman yangını: Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Marmaris'teki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Dehşete düşüren görüntüler
OYNAT
Marmaris'teki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Dehşete düşüren görüntüler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yerleşim birimlerine yaklaşan yangınla hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. Vatandaşların da destek verdiği yangınla mücadele çalışmaları kameralara yansıdı.
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