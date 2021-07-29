TSK'dan Marmaris'teki yangına İHA'lı destek

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALARA İHA İLE DESTEK VERİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUM NE?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, bölgeye yakın yerdeki bazı oteller tahliye ediliyor, konut sahipleri de güvenli bölgelere geçiyor.

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Ekipler bir anda büyüyen yangın karşısında alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.