TSYD'nin kira gelirlerine inceleme

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre TSYD içerisinde bulunan sauna, konferans salonu ve tenis kortu gibi yerleri sponsorlara kiralayarak gelir elde eden TSYD hakkında Ticaret Bakanlığı da soruşturma başlattı. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin geçtiğimiz pazar günü TSYD binasına giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Bakanlığın yaptığı incelemelerinin sürdüğü ve yakında gelişmelerin paylaşılacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı'nın ardından önceki gün de Aile Bakanlığı'ndan 2 yetkilinin derneğe gittiği öğrenildi. Öte yandan TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu’nun eşi Merve İzmirlioğlu, başörtülü olması öne sürülerek açık havuza alınmadığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.