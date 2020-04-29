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Gündem Tuncelide 44 gün önce Munzur Çayına düşerek kaybolan uzman çavuşun cenazesine ulaşıldı
TUNCELİ

Tunceli'de 44 gün önce Munzur Çayı’na düşerek kaybolan uzman çavuşun cenazesine ulaşıldı

Tunceli'de 44 gün önce Munzur Çayı’na düşerek kaybolan uzman çavuşun cenazesine ulaşıldı

Tunceli’de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.

Haber Merkezi AA İHA
Ekipler, Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışması yaptı. (Arşiv)
Ekipler, Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışması yaptı. (Arşiv)

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Güneş'i (36) bulmak için kentte sürdürülen çalışmalarda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Uzuçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi'ndeki Öğretmenevi mevkisinde bir erkek cesedine rastladı.

Ekipler, cesedi sudan çıkararak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi.

  • Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

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