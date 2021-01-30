Tunceli’de kar 181 köy yolunu ulaşıma kapattı

Birçok ilde olduğu gibi Tunceli’de de 2 gündür kar yağışı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 21, ilçelerden Pülümür’de 40, Ovacık’ta 34, Mazgirt’te 27, Hozat’ta 22, Nazımiye’de 21, Pertek’te 13 ve Çemişgezek’te 3 olmak üzere toplam 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı ve görüş kaybı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılan Erzincan sınırı ile Pülümür ilçesi arasındaki kalan yol, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden küçük araç geçişlerine açıldı.

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Öte yandan Türk Kızılayı Tunceli Şubesi gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezinde bekleyen sürücülere kumanya dağıttı.