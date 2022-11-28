Gündem Tuncelide terör operasyonu Silah ve mühimmat ele geçirildi
TUNCELİ

Tunceli'de terör operasyonu: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli kırsalında Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Tuncelide terör operasyonu: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de teröristlere ait sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Sığınaktaki aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 telsiz, 2 el bombası fünyesi, 238 bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve ele geçirilen malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.

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İzmir'de olaylı maç: Taraftarlar yedi saat sonra zırhlı polis araçları eşliğinde stattan ayrıldı
FOTOĞRAF 12
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Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.
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Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı.
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Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.
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Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı.
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Ozan’a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
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Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi.
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Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı.
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Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.
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İzmir'de olaylı maç: Taraftarlar yedi saat sonra zırhlı polis araçları eşliğinde stattan ayrıldı
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altaylı taraftarlar, yaklaşık 7 saat sonra polis eskortuyla stattan ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.

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