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Turgut Altınok mal varlığı listesini paylaştı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığı listesini paylaştı. Bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirten Altınok, bir süredir mal varlığı üzerinden suni gündemler oluşturulduğunu aktardı. Bildiriminde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer alan Altınok, "Değerli Ankaralılar, içinizde en ufuk bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir." dedi.

20:54 - 15/03/2024 Cuma
AA
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirtti.

"Tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir"

Turgut Altınok, açıklamasında şunları ifade etti:

"Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını, projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığını açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar, içinizde en ufuk bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."

Bildirimde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığı belirtilen 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.

Altınok'tan 'şirket ortaklığı' açıklaması

Altınok, şirket ortaklığıyla ilgili açıklamasında da şunları kaydetti:

"Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize ayni sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verilmiştir. Buradan alınan daireler, Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir: Yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık 183 1+1 daireden 67 daire, 12 dükkandan 4,4 dükkan, 2 dükkandan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır."

Turgut Altınok, bildirimde yer alan Kızılcaşar arazisiyle ilgili, "1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

2009 mal beyanında görülen Antalya'daki daireyi daha sonra sattığını belirten Altınok, anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissesinin bulunduğu ve Etimesgut ilçesinde babasından miras kalan daire ve arsaların muhtelif tarihlerde satıldığı bilgisini paylaştı.


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.


#Turgut Altınok
#Mal varlığı
#cumhur ittifakı
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