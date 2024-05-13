Turistik Tuz Ekspresi 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, Ankara çıkışlı Turistik Tuz Ekspresi'nin, hafta sonlarında günübirlik tren seyahati sevenler için yepyeni bir deneyim vadettiği belirtildi.
Günübirlik 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Turistik Tuz Ekspresi turlarına katılmak isteyen ziyaretçilerin, seyahat acentelerinden bilet satın alabilecekleri belirtilen açıklamada, KUZKA'nın, yürüttüğü "2024 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" kapsamında Turistik Tuz Ekspresi'ne yönelik tur programı düzenleyecek TÜRSAB'a bağlı A grubu seyahat acentelerine destek sağlayacağı vurgulandı.