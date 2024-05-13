Turistik Tuz Ekspresi 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak

"Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarımıza başladık. Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde bin kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara'nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı'ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz."