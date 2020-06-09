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Gündem Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor İmar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor
MUĞLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor: İmar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor. Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak. Villalardan bazılarının mahkeme kararı sonuçlanmadığı gerekçesiyle yıkımları 15 gün ertelendi.

Haber Merkezi AA
Tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.
Tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor.

Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

AA
Ekipler, İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalı manzaralı Hayıtlıöz mevkisinde yıkımlara başladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Gökbel Mahallesi'ne geldi.

  • Ekipler, İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalı manzaralı Hayıtlıöz mevkisinde yıkımlara başladı.

10 il belirlendi: İmar barışına aykırı binlerce kaçak bina yıkılacak
EKONOMİ
10 il belirlendi: İmar barışına aykırı binlerce kaçak bina yıkılacak

AA
Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

Çalışmalar kapsamında kaçak olduğu belirlenen bazı yapıların yıkımı gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Villalardan bazılarının mahkeme kararı sonuçlanmadığı gerekçesiyle yıkımları 15 gün ertelendi.

Hayıtlıöz mevkisinde 4 villası için yıkım kararı verilen ancak yıkımı mahkeme kararı sonuçlanmadığı için ertelenen villa sahibi Ramazan Oruç, 2015'de Muğla Büyükşehir Belediyesinin alana yerleşme hakkı tanıdığını, mağdur edildiklerini öne sürdü.

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