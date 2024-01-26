Türk astronot ile ikinci temas! Bakan Kacır Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz

-Alper Gezeravcı:

İlk defa bu kadar fazla sayıdan ülkeden oluşmuş kişiler bulunuyor. Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Bizi burada görev yapan astronot arkadaşlarımız karşıladı. Bilimde ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz.