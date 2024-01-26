Türk astronot ile ikinci temas! Bakan Kacır Alper Gezeravcı ile görüştü: Yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.
İlk görüşmesini geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapan Gezeravcı, ikinci görüşmesini ise Bakan Kacır'la yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı.
Görüşmeden satır başları şöyle:
Uzay çalışmaları uluslararası iş birliklerinin de öncüsü oluyor. Milli Uzay programımızın hedeflerine ulaşmada uluslararası iş birliğinin önemine her daim vurgu yapıyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara Türkiye'den selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıdığınız için tebrik ediyorum.
İlk defa bu kadar fazla sayıdan ülkeden oluşmuş kişiler bulunuyor. Biz 4 kişilik bir ekibiz. Birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Bizi burada görev yapan astronot arkadaşlarımız karşıladı. Bilimde ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz.
Deney çalışmalarını ayrı yürütmekle birlikte koordinasyon içindeyiz. Altyapıları paylaşımlı olarak kullanıyoruz. Dünyaya göndermek üzere gerçekleştirdiğimiz videolarda birlikte çalışıyoruz. UUİ'ye ulaştığımızda ABD, Rusya, Danimarkalılar karşıladı. 7 farklı ülke 9 farklı milliyet UUİ'de temsil ediliyor.
14 gün kalacaksınız göreve dair sorumluluklarınızın ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Koşullar yeryüzünden çok farklı. Kapsamlı eğitimlerle hazırlandınız.
Buraya gelmeden önce aldığımız eğitimler sayesinde bilgi sahibi olduk. Dünyadaki bilgiler istasyondaki yaşam şekli için büyük kolaylık sağladı. İstasyon dünyanın 400 km üstündeki yörüngesinde saatte 28 bin kilometre hızla tur atmaya devam ediyor. 90 dakikada bir günde 16 kez gün doğumu ve batımı oluyor. Suni şekilde ışıklandırmayla dünyadakine benzer şekilde, 24 saate göre ayarlamaya çalışıyoruz. Uzay istasyonu yapay olarak ışık düzeni karanlık ve aydınlık ortamı yaratacak şekilde değişiyor.
Günlük işlerime görev kontrol merkezi toplantısı yaparak başlıyorum. Faaliyetlerin istasyonlardakiyle koordineli olması için gözden geçiriyoruz. Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere birçok görev var.