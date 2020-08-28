Türk ​donanması savaş düzeninde: Mesajı hala almadın mı?

Ege ve Akdeniz’de gerilim günbegün tırmanırken Türkiye, sahadaki gücünü muhataplarına sürekli hatırlatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece son 1,5 ayda Ege ve Akdeniz’de 15 tatbikat/eğitim faaliyeti icra etti. Fırkateynler, hücumbotlar, İHA-SİHA’lar, denizaltılar ve çıkarma gemilerinin yanısıra birçok askeri unsur bölgede bayrak gösteriyor. SAT-SAS ve Amfibi Hücum timlerinin hazırlık seviyelerinin ölçüldüğü tatbikatlara Hava Kuvvetleri de eşlik ediyor. Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk’a göre, yaşananlar bir askeri manevradan çok öte anlamlar içeriyor. Türkiye’nin askeri varlığıyla vurucu gücünü gösterdiğini, “Burası benim çıkar alanım, yaklaşanı üzerim” mesajı verdiğini söyleyen Kutluk, şunları söyledi:

Deniz Kutluk

GİRİT, RODOS, KIBRIS

“Doğu Akdeniz dediğimiz Kıbrıs etrafında, gerek Rodos doğusunda, Girit güneyinde hatta batısında Türkiye son 3 aydır yoğun tatbikatlar yapıyor. Askeri gücünün oralara erişilebilir olduğunu muhataplarına bir anlamda gösteriyor. Bunların bazıları planlı faaliyetler, bazıları yabancılarla geçiş tatbikatıdır (PASEX). Yunan’ın Fransa ile yaptığı PASEX bunun ötesinde bir şey değil. ABD ile de yaptı. Ardından aynı gemi ile bizimle de yapıldı. Normalde gemiler A noktasından B noktasına giderken yoldaki müttefiklerle böyle tatbikatlar yaparak kendileri için maliyetli olan notamlama, hava savunma, yedek gemi getirme gibi işlemlerden PASEX’te kolaylık elde ediliyor. Genellikle PASEX’ler dostluk ilişkisinin varlığını da gösterir.”

OYNAT 00:27 Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, bugün gerçekleşecek AB toplantısı öncesinde Akdeniz semalarında sıcak gelişme yaşandı. Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da endişeye yol açtı. Panikleyen Atina yönetimi ABD'ye çağrı yaparak ortak tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır' açıklamasını yapmıştı.

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FARKLI BİR DURUM VAR

“Normalde deniz varlığınızı arttırdığınız zaman ‘burası benim çıkar alanım, buraya gireni üzerim’ mesajını verirsiniz. Burada 6 Ağustos’tan beri olanlara bakarsak faklı bir durum var. ABD’nin müdahale etmesiyle sonuçlanan Mısır-Yunan deniz yetki alanı anlaşması sonrası gemilerimiz tatbikat formunda bulunmuyor. Gemiler savaş konuşlanmasına geçti. Gerçek bir savaş şartlarında bölgede bulunuyorlar ve tatbikat yapmıyorlar. Tersine, kendilerinin farkedilmesini engelleyecek tedbirler alarak denizde bir savaşın oluşması ihtimaline karşı hazırlıklı bulunuyorlar. Dolayısıyla bu bir tatbikat konumu değil, savaş tertiplenmesidir. Teknik tabirle, stratejik konuşlanmadır. Bundan sonraki adımın çatışma olacağı varsayımına göre yapılmış bir tertiplenmedir.”

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OYNAT 02:06 Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini destekleyen uluslararası kararlar Türkiye, kıyıdaş ülkelerle yapmış olduğu antlaşmalarla Karadeniz'deki Karasuları, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını çözmek suretiyle deniz yetki alanlarını belirlemiştir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ise ilan edilmiş sadece 12 mil karasuları bulunmaktadır. Halbuki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de MEB ilan etmiş ve Mısır, İsrail, Lübnan ile MEB sınır antlaşmaları yapmak suretiyle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreci engellemek için Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını vakit geçirmeksizin ilan etmelidir. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Tahkim Kararları ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini destekler nitelikte. BiP'te paylaş

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CAYDIRICILIK PEKİŞMEZSE

“Türkiye vuracağı ana kadar gücünü göstermeyecek. Türkiye vurduğu anda anlayacaklar gücünü. Türkiye o ana kadar saklı tutacaktır. Boksör sağ yumruğunu nasıl saklar, sol yumruk açar, sağ yumrukla vurunca devirir. Bu bir sağ yumruk operasyonu. Muhatabınıza siyaseten iradenizi ortaya koyuyorsunuz, karşı taraf sizi dinlemeyince diğer siyasi araçları kullanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi diplomasi diğeri ise diplomasinin arkasındaki askeri gücünüzdür. Türkiye diyor ki; biz seninle diyalog içerisinde değiliz. Biz diyalog kuracaktık, sen emrivakilerle bu işi halletmeye çalışıyorsun. Arka tarafta başka ülkeleri devreye sokmaya çalışıyorsun. Bu bölgede benim çıkarıma saldırıyorsun, ben bunu senin yanına bırakmam, burada konuşulacak bir şey yoktur. Diyalog hattının kapandığı bu dönemde bundan sonraki süreç askeri güç kullanmak olur. Türkiye karşı tarafın zihnine sokmaya çalışıyor, tabii ki anlayana. Bunun teknik adı caydırıcılığın pekiştirilmesidir. Caydırıcılık pekişmezse arkasından savaş gelir.”

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