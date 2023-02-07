|
Gündem

Türk Hava Yolları'ndan deprem bölgesine 80 uçuş: 11 bin 780 gönüllü taşındı

Türk Hava Yolları (THY) Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçuşla deprem bölgesine taşıdı.

12:38 . 7/02/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

THY, dün sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan özel seferler düzenleyerek arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine ulaşmasını sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sabah saatlerine kadar Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa’ya 80 sefer düzenlendiğini açıkladı. Ekşi yaptığı açıklamada, "AFAD’ın davetine uyarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarımıza gelen 11 bin 780 gönüllü vatandaşımızı 80 sefer ile Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa’ya götürüldü. Vatandaşlarımızın gönüllü olma çağrısına yoğun talebi olduğunu memnuniyet ile görüyoruz’’ dedi.


THY uçakları deprem bölgelerinden dönecek yolcuları 100 TL karşılığında taşıyacak

Türk Hava Yolları, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevkini sağlayan uçakların dönüş uçuşlarını vatandaşların kullanımına açtı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunu, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Havaalanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat’a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL’ye sabitliyoruz" denildi.




#Türk Hava Yolları
#THY
#Deprem Bölgesi
1 saat önce
default-profile-img
Türk Hava Yolları'ndan deprem bölgesine 80 uçuş: 11 bin 780 gönüllü taşındı
Türkiye'de aktif fay hatları bulunan bölgeler
Deprem olan yerlerde elektrikler geldi mi?
Nurettin Canikli: Dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü çarpıtılarak vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır
İngiliz kulübü Türkiye'deki afet bölgesi için yardım topladı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden depremde yaralananlarla ilgili açıklama 
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.