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Türk polisi ve jandarmasına hakaret eden Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj var

Türk polisi ve jandarması kendilerine hakaret eden CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na sandık başında cevap verdi. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’a ‘evet’ mührü basan kolluk kuvvetleri, pusulaların üzerine kendilerine ait rozetlerini bırakarak sosyal medyada paylaştı. Kolluk kuvvetleri, "Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük" yazılı bir de not bıraktı.

15:38 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kolluk kuvvetleri kendilerine hakaret eden CHP'li Kaftancıoğlu'na böyle cevap verdi.

Kolluk kuvvetleri kendilerine hakaret eden CHP'li Kaftancıoğlu'na böyle cevap verdi.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret içeren bir paylaşım yapmış ardından bu paylaşımı gelen tepkiler üzerine silmişti. Kaftancıoğlu paylaşımında "kolluk kuvvetlerinin oy kullanması" konusu üzerinden kahraman askerimize ve polisimize, “Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin” demişti.



Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu

Kaftancıoğlu’nun paylaşımı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaftancıoğlu hakkında, kahraman polise ve jandarmaya ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma iftiralar sebebiyle suç duyurunda bulunacaklarını duyurdu.


Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kolluk kuvvetlerine hakaretlerde bulunan CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin, vatandaş olarak en doğal hakkı olan oy kullanımını nasıl yapacağına ilişkin usul ve esasların belli olduğu bildirilen açıklamada, "Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj var

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. kez sandık başına gitti. Kolluk kuvvetleri de vatandaş olarak sandığa gitti ve oyunu kullandı. Bazı kolluk kuvvetleri, kendilerine hakaret eden CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj gönderdi.

Türk polisi ve Türk jandarması rozetlerini oy pusulasının üzerine koyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘evet’ mührü basan kolluk kuvvetleri, bir de not bıraktı.

Kolluk kuvvetleri notta “Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük” diyerek tepkilerini gösterdi.



Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışmakta. 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile 600 milletvekili Meclis’e girdi. Milyonlarca seçmen 13. cumhurbaşkanını seçemek için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları sorguluyor. 2 milyon yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazandı? 2. Tur Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla
Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret ve tehdit paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu, "Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır." dedi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine afetzedelere yönelik yapılan skandal paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda, “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” ifadesini kullanmıştı. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" sözleriyle depremzedelere kin kusmuştu.


#Canan Kaftancıoğlu
#Seçim
#28 Mayıs
#Cumhurbaşkanlığı
#polis
#jandarma
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