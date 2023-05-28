Türk polisi ve jandarmasına hakaret eden Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj var

Kolluk kuvvetleri kendilerine hakaret eden CHP'li Kaftancıoğlu'na böyle cevap verdi.
CHP’li Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret içeren bir paylaşım yapmış ardından bu paylaşımı gelen tepkiler üzerine silmişti. Kaftancıoğlu paylaşımında "kolluk kuvvetlerinin oy kullanması" konusu üzerinden kahraman askerimize ve polisimize, “Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin” demişti.
Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu
Kaftancıoğlu’nun paylaşımı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaftancıoğlu hakkında, kahraman polise ve jandarmaya ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma iftiralar sebebiyle suç duyurunda bulunacaklarını duyurdu.
Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj var
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. kez sandık başına gitti. Kolluk kuvvetleri de vatandaş olarak sandığa gitti ve oyunu kullandı. Bazı kolluk kuvvetleri, kendilerine hakaret eden CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj gönderdi.
Türk polisi ve Türk jandarması rozetlerini oy pusulasının üzerine koyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘evet’ mührü basan kolluk kuvvetleri, bir de not bıraktı.
Kolluk kuvvetleri notta “Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C ve MLKP’lilerin yüzüne böyle tükürdük” diyerek tepkilerini gösterdi.