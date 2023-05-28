Türk polisi ve jandarmasına hakaret eden Kaftancıoğlu’na sandıktan mesaj var

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışmakta. 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile 600 milletvekili Meclis’e girdi. Milyonlarca seçmen 13. cumhurbaşkanını seçemek için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları sorguluyor. 2 milyon yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazandı? 2. Tur Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.