Türk Sahil Güvenliği İHA ile tespit etti: Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Akdeniz’de mülteci krizi, insanlığın acil çözüm üretmesi gereken sorunların başında geliyor. 2015’ten günümüze her yıl binlerce göçmen daha iyi bir hayata kavuşabilmek amacıyla çıktığı bu tehlikeli yolculukta canından oldu. Yunanistan göç yönetimi konusunda en kötü sınav veren ülkelerin başında geliyor. Özellikle Akdeniz yoluyla düzensiz göçün hız kazanmasının, Atina’nın göçmen politikasını daha da sertleştirmesine neden olduğu söylenebilir.