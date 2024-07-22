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Türk Sahil Güvenliği İHA ile tespit etti: Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit edilerek, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Halil Akkoç
11:57 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek, söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

#Milli Savunma Bakanlığı
#Ege Denizi
#Midilli Adası
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