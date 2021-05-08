Türkiye ‘güven’ demektir: Musul Ovaköy'ü istiyor

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakal, 7 yıllık bir aranın ardından haziranda faaliyetlerine yeniden başlayacak başkonsolosluğun şehirde “güvenin sembolü” olarak görüldüğünü bildirdi. Yeni Şafak’a konuşan Başkonsolos Mehmet Küçüksakallı, iki yıllık hazırlık sürecini anlattı. Küçüksakallı, “Yer kiralandı, Irak hükumetinden izinler alındı. Kiraladığımız binanın onarım tadilatı tamamlandı. 1 Mayıs’ta koruma ekibimizle birlikte, çekirdek kadro ile geldik. Başkonsolosluğu kuruyoruz. Son aşamaya geldik, başkonsolosluğumuzu tam olarak Haziran ayında faaliyete geçireceğiz” dedi.

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OVAKÖY’DEN DİREKT MUSUL’A

Türkiye ile Irak arasında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı’na değinen Küçüksakallı, “Ovaköy’den sınır kapısı açılırsa doğrudan Musul’a inecek. Musul’un çok istediği bir proje” dedi. Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan’ın da yakında Irak’ı ziyaret edeceğini söyleyen Küçüksakallı, şunları söyledi: Irak’ın istikrarı, refahı bizim için ve bölge açısından önemli. PKK terör örgütü ile mücadelemizi Irak’la birlikte yürütmemiz lazım. Irak’ın desteği olmadan, PKK ile mücadelemizde tek başımıza başarılı olmamız zor. Buralar karıştığı zaman insanlar bize sığınıyor. Buralar istikrara kavuşmadan Türkiye’nin kendisini tam güvende hissetmesi zor. Dolayısıyla buralarda bizim mevcudiyetimiz önemli. Basra Konsolosluğumuz da yakında devreye girecek.

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ORTAK PROJE

Biz buradayız. Bütün bu adımlar iki ülkenin ilişkilerinin seviyesini gösteriyor. Musul Başkonsolosluğunun açılmış olması Türkiye- Irak hükumetlerinin ortak projesidir. İki ülkenin ilişkilerinde biz bir köprü olacağız. Eğitim, üniversite, sağlık, alt yapı, belediye hizmetleri her alanda bizim sunabileceğimiz imkanlar var. Buralara gelmemiz lazım.

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GÜVENLİ ŞEHİR İLANI

Musul’da başkonsolosluğumuzun olması halk içinde bir güven sembolüdür. Yerel halka ve muhataplarıma ‘Niye bu kadar bizim gelmemizi istiyorsunuz’ diye soruyorum. Onlar bana ‘Siz buraya geldiğinizde kendimizi daha güvende ve rahat hissediyoruz’ cevabını veriyor. Musul Valisi Necim el-Cuburi’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdiğimde ‘Konsolosluğun faaliyete geçmesi Musul’un güvenli ve istikrarlı bir şehir olduğu yönündeki mesajın dünyaya ilan edilmesidir’ diyor.

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O İZİ SİLECEĞİZ

Türk Kızılay’ın yardımları geliyor. DEAŞ’ın vurduğu, yıktığı evler var. Onların tamirini, onarımını yaptırıyoruz. TİKA, bir köprü yaptırdı. Mayıs ayında o köprünün açılışına katılacağız. Maarif Vakfı’nın okul açma çalışmaları sürüyor. Yunus Emre Enstitüsü, kültür merkezi açmak istiyor. Biz işbirliğin güçlenmesine katkı sunacağız. DEAŞ’ın işgalinin şehirde neden olduğu kötü travmayı, biz tekrar buraya gelerek o izi sileceğiz. Bayrağımızı burada dalgalandıracağız.”

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