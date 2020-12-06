Türkiye ile nefes aldılar: Suriyelilerin gözünden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı

Türkiye, harekat sonrası iç savaşın yıkıcı etkisi ve terör örgütlerinin baskısı altında kalan bölgelerin maddi ve manevi inşasına ve ihyasına başladı.

2016’da Fırat Kalkanı, 2018’de ise Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştirerek güney sınırının bir bölümünü terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD’den arındıran Türkiye, harekat sonrası iç savaşın yıkıcı etkisi ve terör örgütlerinin baskısı altında kalan bölgelerin maddi ve manevi inşasına ve ihyasına başladı. İçişleri Bakanlığınca söz konusu yeniden yapılandırma süreciyle ilgili bir çalışma ekibi oluşturularak 7 başlıkta Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri incelenerek raporda toplandı. STK temsilcilerinin de bulunduğu 279 kişiyle görüşülerek Esad yönetimi dönem, DEAŞ ve PKK/PYD idaresindeki dönem ile Türkiye’nin bölgede bulunduğu sürece ilişkin mülakatlar yapıldı.

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REJİM DÖNEMİNDE İLAÇ BULUNAMIYORDU

Raporda, Türkiye’nin bölgedeki varlığıyla birlikte sağlık güvenliğini sağlamak amacıyla, sağlık alanlarında hastaneleri de içeren yatırımların yapıldığı ifade edildi. Dikkat çekici görüşler şöyle:

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-Yerel Doktor (Cinderes): Rejim döneminde sağlık hizmetleri çok zayıftı, 1 tane merkez vardı o da askerlere aitti. İlaç ise ya çok azdı ya da bulunamıyordu.

-Yerel Halk (El Bab): DEAŞ zamanı hiçbir yere çıkamazdık. Birçok hasta evden çıkamadıkları için öldü.

-Yerel Doktor (Cinderes): Kadınlar doğum yaparken kan kaybından ölüyorlardı. Şimdi bir kan merkezi var.

-Cerablus Hastanesi’nde bir hasta: Önceden araba tutup kendim El Bab’a gidiyordum, şimdi ambulans beni getirip, götürüyor.

-El Bab Hastanesi’nde bir hasta yakını: Çocuğum burada beşinci ameliyatını oldu. Hiç yürüyemezdi, şimdi yürüyor.

-Yerel Doktor (Azez): Türkiye’nin buradaki varlığı sağlık hizmetlerini olumlu yönde etkiledi. Psikoloji, cerrahi, kalp damar, çocuk alanları fazlalaştı. Bu istikrara bağlı olarak doktorların geri dönüşleri oldu.

FOTOĞRAF 10 Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan açıklamaya göre, İdlib'deki Zemzem, Hz. Ayşe ve İman yetim kamplarında yaşamlarını sürdüren savaş mağduru Suriyeli yetim çocuklar, İzmir'deki depremin ardından Türkiye'nin acısına kayıtsız kalmadı. Hem geçmiş olsun Halim amca, geçmiş olsun Seher teyze gibi depremzedelerin isimlerinin bulunduğu hem de geçmiş olsun Türkiye yazılı dövizler taşıyan yetim çocuklar, depremde zarar görenlere, İzmirliler ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Suriye'nin İdlib şehrindeki 3 kampta yaklaşık 700 yetim çocuk bulunuyor ve yetimlerin tüm ihtiyaçları hayırseverlerin yardımlarıyla TDV tarafından karşılanıyor. Suriyeli yetimlerden Türkiye'ye geçmiş olsun dileği Suriye'nin İdlib şehrindeki yetim kamplarında kalan savaş mağduru Suriyeli çocuklar, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Türkler evimizi iade etti

-Tüccar (El Bab): Rejim döneminde büyük tüccarlar ve zenginler Esad’ın kendi çevresinden kişilerdi. Bizlerin büyük işler yapmasına imkan yoktu.

-Çiftçi (Cerablus): DEAŞ döneminde durum kötüydü. Mallara el koyma ve hapis vardı.

-Yerel kadın sağlık personeli (Cerablus): DEAŞ’lılar evimizi elimizden almıştı. Türkler bölgeye gelince evimizi bize iade etti.

-Öğrenci, Arzuhalci (Tel Rıfatlı): Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatından sonra daha serbest ve rahat bir ortam oluştu.

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-Esnaf (El Bab): Esnaflar ve tüccarlar için telefon, internet, ulaşım çok önemli. DEAŞ gitti de şimdi bunları kullanabiliyoruz.

-Yerel Din Görevlisi (El Bab): Tel Rıfatlılar sık sık ‘Türkiye neden Tel Rıfat’a müdahale etmiyor’ diye protesto düzenliyorlar. Yolu kapatıyorlar.

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Ekonomi iyiye gidiyor

Türkiye, bölgedeki ekonomik hayatı yeniden canlandırmaya yönelik önemli adımlar da attı.

Ekonomi güvenliğine ilişkin bazı görüşler şöyle:

-Ziraat Mühendisi (Afrin): PKK döneminde gençler zorla silah altına alınıyordu. Kimse işini mesleğini yapamıyordu.

-Esnaf (Afrin): Şu anda vergilendirme yok, günden güne ekonomi ve ticari hayat daha iyiye gidiyor.

-Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı (Afrin): Bölgenin ticari kapasitesi ve sermayesi var ancak bunu kullanacak altyapı ve ticaret ağı yok. Türk yetkililer bunun için uğraşıyorlar.

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İLÇELER CIVIL CIVIL OLDU

Raporda ayrıca bireysel güvenlik, toplumsal güvenlik ve siyasal güvenlik alanlarına ilişkin dikkat çeken görüşler şöyle: