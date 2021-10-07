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ANKARA

Türkiye köprü vazifesi görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli konular gündeme geldi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Türkiye köprü vazifesi görüyor ​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli konular gündeme geldi.

  • Dış İlişkiler Başkanlığı’nın sunum yaptığı toplantıda Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan stratejisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Afganistan’da en çok Türkiye’nin varlığının hissedildiğini kaydeden Erdoğan’ın, “Görüşmelere açığız, kapıları kapatmadık. İstişare zemininde iş birliği yapmak isterse bu duruma kapalı değiliz” değerlendirmelerinde bulunduğu belirtildi.

Erdoğan’ın ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini, Afganistan’a sınırı olan ülkelerle de sıcak bağların kurulmasında köprü vazifesi görebileceği mesajını verdiği öğrenildi.

K-POP BİR PROJE

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yaptı. Güney Kore’nin dünyaya yaydığı “K-Pop” da gündeme geldi. K-Pop’un cinsiyetsizleştirme projesi olarak görülmesi gerektiği belirtilerek, tedbir alınması gerektiği aktarıldı.

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