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Türkiye Paris’te masadaydı

Soykırımcı İsrail’in katliamlarına son vermesi, ateşkes ve esir takasının gerçekleşmesi için Ocak ayının sonunda Paris’te yapılan toplantının detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

Burak Doğan
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:47 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ev sahibi ülke sıfatıyla Fransa, ABD, Katar, Mısır ve İsrail’i temsilen MOSSAD başkanının katıldığı toplantıya Türkiye’nin de katıldığı öğrenildi. Toplantıda kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden inşaa edilmesi sürecinin de konuşulduğu belirtildi. Özellikle AB, Katar ve bazı Arap ülkelerin yapacağı para yardımlarıyla Gazze’nin yeniden inşa edilmesi gündeme getirilirken, Türkiye’nin bu alanda aktif rol üstlenmek istediği belirtildi. Toplantıda, esir değişimi, ateşkes, Gazze’nin imar süreci ve kalıcı ateşkesin yanı sıra Doğu Akdeniz meselesinin de konuşulduğu öğrenildi. Türkiye’nin de somut olarak ilk kez yer aldığı görüşmelerde ABD tarafından Hamas’ın Gazze Şeridi'nde bitirilemeyeceğine ikna olduklarını ve Hamas’ın varlıklarını yok sayamayacaklarını dile getirdi.



#Gazze
#Türkiye
#Diplomasi
#Paris
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