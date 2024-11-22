Türkiye Somali'ye 'uzay üssü' kuruyor

Türkiye, uzay serüveninde rotasını Afrika’ya çevirdi, Somali topraklarında uzay üssü kurmak için harekete geçti. Somali’nin yatırım için vize verdiği öğrenilirken, projenin maliyetinin 6 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Son toplanan AK Parti MYK’da konu gündeme geldi. Türkiye’nin uzay hamlesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına “Size bir müjde veriyim; Somali’ye uzay üssü kuruyoruz” dediği öğrenildi.





UZAY LİMANI İÇİN UYGUN

Türkiye’nin balistik füze programı uzun menzilli testler gerektiriyor, bu yüzden üs büyük önem arz ediyor. Somali'nin Afrika anakarasının doğu ucundaki konumu, Hint Okyanusu'na doğru atış yapmak için ideal olarak biliniyor. Ülke ekvatora yakın olduğundan, uzay limanı için de uygun olarak görülüyor. Ekvator yakınlarında yapılacak testler uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olacak. Proje gerçekleşirse Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında ‘Ben de varım’ diyecek.





SARIYERLi BALIKÇILARA SOMALİ GÖREVİ

AK Parti MYK’da uzay üssünün yanı sıra Somali, balıkçılık ile de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Türk denizcilerinin Somalilere balık tutmayı öğretecekleri bilgisini de paylaştığı öğrenildi. Yeterli sayıda doğal limanı olmayan Somali’de balıkçılık sektörü başka devletler tarafından sömürü olarak kullanılıyor. Kayıt dışı yapılan bu faaliyetler ile Somali 300 milyon dolarlık bir kazanımdan mahrum bırakılıyor. Türkiye bu durumun sona erdirilmesi için kolları sıvadı. Erdoğan’ın, konu hakkında, “Sarıyer’deki balıkçılara söyledim. Somali’ye gidecekler, onlara balıkçılık dersi verecekler” dediği kaydedildi.



