Türkiye Yüzyılı’nın kilometre taşları

Türkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE’nin hizmete alınması, Togg’un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul’da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti. Ulaştırma ve sağlık hizmetlerinde hem konforu hem kapasiteyi artıracak eserlerin yanı sıra Türkiye’nin savunmada caydırıcılığını artıran savunma araç ve sistemlerinin peş peşe hizmete alınması dikkat çekiyor.

DEV TESİSLER HİZMETTE ARTIK

Otomotiv, enerji, finans, iletişim alanlarında ise Türkiye tarihine geçecek ilklere imza atıyor Türkiye. Şehir hastaneleri, metro hatları, Togg, Karadeniz doğal gazı, İstanbul Finans Merkezi, TCG Anadolu, İMECE Uydusu ve Altay Tankı Türkiye Yüzyılı’nın dev eserleri olarak son üç haftada hizmete alındı. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamındaki dev yatırım ve hizmetlerle ilgili gün gün şu gelişmeler yaşandı:

3 Nisan

Türkiye’nin otomobili çok havalı

Türkiye’nin otomobili Togg’un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile “Anadolu” renkli Togg’a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.

8 Nisan

İstanbul ve Ankara’nın yeni metro hatları hizmette

İstanbul’un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle 8 Nisan’da hizmete açıldı. 12 Nisan’da ise Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nın açılışı yapıldı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı.

10 Nisan

Denizlerin efendisi TCG Anadolu

Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan’da Tuzla Sedef Tersanesi’nde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene katılan Erdoğan, “Bu gemiyi, Türkiye Yüzyılı’nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

15 Nisan

Aynı gün hizmete başladılar: Kocaeli Şehir Hastanesi ve İMECE

1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan’da Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Türkiye’nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan’da ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı. İMECE, TSİ 12.24’te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti. 12.29’da uydudan ilk sinyal alındı.

17 Nisan

Bölgenin en iddialısı: İstanbul Finans Merkezi

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabının açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta, “İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

18 Nisan

Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi hizmette

Türkiye’nin ilklerinden biri olan Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi’nin de açılışı geçen hafta yapıldı. Beylikova’da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek tesis; enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açılışını yaptığımız pilot tesis, ilk aşamada yılda 1200 ton cevher işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından yıllık üretimi 570 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca bu yıl içinde Eskişehir’e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız” dedi. Aynı gün TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, raylara indirildi.

20 Nisan

Yüzyılın bağımsızlık ateşi Filyos’ta alevlendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi için tören düzenlendi. Karadeniz’den çıkartılan doğal gaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filyos’ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırıldı. Erdoğan, bir ay boyunca Türkiye’nin tamamında konutların doğal gaz tüketimi ve aylık ortalama 25 metreküplük mutfak ve sıcak su için tüketilen doğal gazın 1 yıl boyunca ücretlendirilmeyeceğini açıkladı.

23 Nisan

Altay tankı TSK’ya teslim edildi

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakary a’nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi. Yeni Altay, daha yerli olarak, güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti, modern atış kontrol sistemi ve eğitim sistem ve kabiliyetiyle TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış modern muharebe tankı olarak görev yapacak.

26 Nisan

Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan’da hizmete açılacak.

Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkânına kavuşturacak.

27 Nisan

Akkuyu Türkiye’ye enerjide lig atlatacak

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 27 Nisan’da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle “nükleer tesis” statüsü kazanacak. Türkiye’yi nükleerden enerji üreten ülkeler arasına sokacak tesis, tam kapasite devreye girdiğinde, elektrik talebimizin %10’unu karşılayacacak.

29 Nisan

Dev şehir parkı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi

Dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ilk etabının açılışı ise 29 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törende yapılması planlanıyor.

1 Mayıs

Savunmanın en havalıları: Hürjet, MMU ve ANKA-3Q

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak.

3 Mayıs

Avrupa’nın en uzunu Zigana Tüneli

Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan Yeni Zigana Tüneli’nin açılışı ise 3 Mayıs’ta yapılacak. 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa’nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.















