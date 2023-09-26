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Türkiye’den ‘Baltık’ diplomasisi

Türkiye, Baltık ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor.

Canberk Doğan
04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Son adres ise Litvanya. Ülkenin başkenti Vilnius’ta NATO zirvesine katılan Türkiye, bu kez dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde diyaloğu pekiştiriyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, dün Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jovita Neliupšienė ile görüştü.

GÜNCEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Temasta iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. BM 78. Genel Kurul çalışmaları için geçen hafta ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yine Baltık ülkelerinden Letonya’nın Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins ile New York’ta bulunan Türkevi’nde görüşmüştü.




#Politika
#Litvanya
#Diplomasi
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