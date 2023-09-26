Türkiye’den ‘Baltık’ diplomasisi

TCDD, 2019 yılında Marmaray'da çekilen ve LGBT propagandası içeren bir reklam filmi için suç duyurusunda bulundu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda olay hakkında soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talep edildi. Film, Norr Film adlı bir şirket tarafından çekilmiş ve “Facebook için reklam filmi çekeceğiz” diye izin alınmıştı. TCDD, 4 yıl önce çekilen ve yeni çekilmiş izlenimi verilerek sosyal medyada tepkilere yol açan sapkınlığa özendirici film için düğmeye bastı.