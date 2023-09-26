Türkiye’den ‘Baltık’ diplomasisi

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Son adres ise Litvanya. Ülkenin başkenti Vilnius’ta NATO zirvesine katılan Türkiye, bu kez dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde diyaloğu pekiştiriyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, dün Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jovita Neliupšienė ile görüştü.
GÜNCEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Temasta iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. BM 78. Genel Kurul çalışmaları için geçen hafta ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yine Baltık ülkelerinden Letonya’nın Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins ile New York’ta bulunan Türkevi’nde görüşmüştü.