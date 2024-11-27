Türkiye'den İsrail ile Lübnan arasındaki ateş kararına yönelik ilk açıklama: Kalıcı olmasını temenni ediyoruz

Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır. Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz"