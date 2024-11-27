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Türkiye'den İsrail ile Lübnan arasındaki ateş kararına yönelik ilk açıklama: Kalıcı olmasını temenni ediyoruz

Türkiye'den İsrail ile Lübnan arasındaki ateş kararına yönelik ilk açıklama: Kalıcı olmasını temenni ediyoruz

10:5927/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
AA
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İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı açıkalam yaptı.
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı açıkalam yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese yönelik yapılan açıklamada, Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki ateş kararına yönelik açıklamada bulundu.


Türkiye'nin Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

'İsrail'in saldırgan politikaları son bulmalı'

Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır. Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.




#Dışişleri Bakanlığı
#Lübnan
#ateşkes

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