Tersine göç başladı: Lübnanlılara dönüş yolunda İsrail engeli

Siyonist İsrail savunma kuvvetlerinin Arapça sözcüsü Avichay Adraee de Lübnanlı sivilleri uyardı. ‘‘Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının.” diyen Adraee, daha önce boşaltılması istenilen köylere yaklaşmanın yasak olduğunu belirtti. Adraee,

Siyonist İsrail savunma kuvvetlerinin Arapça sözcüsü Avichay Adraee de Lübnanlı sivilleri uyardı. ‘‘Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının.” diyen Adraee, daha önce boşaltılması istenilen köylere yaklaşmanın yasak olduğunu belirtti. Adraee,

Katil İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a saldırmaya başladı. Bu saldırılarda 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişiyi katleden İsrail, Hizbullah yönetimine suikast düzenledi. Çağrı cihazlarını patlamasıyla suikast saldırılarını artıran işgalci İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah, örgütün iki numarası Fuad Şükrü ve komuta kademesinden çok sayıda ismi öldürdü. Son olarak Nasrallah'ın yerine liderliğe geçmesi beklenen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i öldüren İsrail, geride ise büyük bir yıkım bıraktı. Lübnan'ın güneyinde 37 beldeyi enkaza çeviren İsrail, 40 binden fazla evi yıktı.