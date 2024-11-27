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Tersine göç başladı: Lübnanlılara dönüş yolunda İsrail engeli

Tersine göç başladı: Lübnanlılara dönüş yolunda İsrail engeli

09:5427/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Evlerine geri dönmek için yola çıkan Lübnanlılar uzun süre trafikte kaldı.
Evlerine geri dönmek için yola çıkan Lübnanlılar uzun süre trafikte kaldı.

Katil İsrail’in saldırılarından kaçan Lübnanlılar ateşkes kararının yürürlüğe girmesinin ardından geri dönüş için yollara döküldü. Birçok noktada trafik oluşurken siyonist İsrail'den geri dönüşlere uyarı geldi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes sabah saatlerinde yürürlüğe girdi. Siyonist İsrail’in şiddetli saldırıları ve tahliye emirleri dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda Lübnanlılar ateşkesin ardından yurtlarına göç etmeye başladı.

Ordu vatandaşları uyardı

Yerinden edilen sivillerin geri dönüş sebebiyle yollarda trafik oluşurken Lübnan Ordusu’ndan vatandaşlarına uyarı geldi.
Ordu, sivillere İsrail askerlerinin bulunabileceği köylere girmeme çağrısı yaparken İsrail güçlerinin çekilmesinin beklenmesi gerektiğini bildirdi.
Ordu, ülkenin güneyinde konuşlanmayı sürdürdüklerini de duyurdu.

‘Güvenli dönüşü’ İsrail bildirecek

Siyonist İsrail savunma kuvvetlerinin Arapça sözcüsü Avichay Adraee de Lübnanlı sivilleri uyardı. ‘‘Kendinizin ve ailenizin güvenliği için bölgeye gitmekten kaçının.” diyen Adraee, daha önce boşaltılması istenilen köylere yaklaşmanın yasak olduğunu belirtti. Adraee,
‘‘Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz.”
ifadelerini kullandı.

Geriye enkaz bölgeler kaldı

Katil İsrail'in 8 Ekim 2023'te Lübnan'a saldırmaya başladı. Bu saldırılarda 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişiyi katleden İsrail, Hizbullah yönetimine suikast düzenledi. Çağrı cihazlarını patlamasıyla suikast saldırılarını artıran işgalci İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah, örgütün iki numarası Fuad Şükrü ve komuta kademesinden çok sayıda ismi öldürdü. Son olarak Nasrallah'ın yerine liderliğe geçmesi beklenen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i öldüren İsrail, geride ise büyük bir yıkım bıraktı. Lübnan'ın güneyinde 37 beldeyi enkaza çeviren İsrail, 40 binden fazla evi yıktı.




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