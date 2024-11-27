İşgalci İsrail ordusu ateşkes antlaşması yürürlüğe girene kadar Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirirken, yerel basında da İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği ana kadar ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.