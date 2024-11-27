Önce bombardıman sonra ateşkes

Terör devleti İsrail ile Hizbullah arasında günlerdir süren ateşkes müzakerelerinde sona gelindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes metnini kabinenin onayına sundu, kabine onayladı. İsrail Kabinesi ateşkes kararını 10’a karşı 1 oyla aldı. Söz konusu ateşkesin bu sabah yerel saatle 10.00'da (Türkiye saatiyle 11.00) yürürlüğe gireceği ifade edildi. Ateşkesi dünya kamuoyuna ABD Başkanı Joe Biden gece saatlerinde Beyaz Saray’dan açıkladı.





İsrail ordusu, kabineden ateşkes kararının çıktığı saatlerde başkent Beyrut'un işlek bölgelerinden el-Hamra Caddesi'nde yer alan bir binaya hava saldırısı düzenledi.

KATİLİN BİR ELİ SİLAHTA

Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasının süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasında bulundu. Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan'ı tekrar vuracağını aktararak; "ABD'nin tam mutabakatıyla, askeri eylemde tam özgürlüğümüzü koruyoruz. Hizbullah anlaşmayı ihlal eder ve kendini silahlandırmaya çalışırsa, saldıracağız" dedi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise uluslararası topluma “hızlı hareket etmesi” ve “derhal ateşkes uygulaması” çağrısında bulundu.





YOĞUN BOMBARDIMAN

İsrail ordusu, ateşkes öncesi Lübnan'da dün 180 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu beklenen ateşkes öncesi Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Ordudan yapılan açıklamada, bugün Lübnan'da 180 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Vurulan noktaların Hizbullah'a ait "hedefler olduğu" iddia edilen açıklamayla birlikte saldırılara dair görüntüler de basınla paylaşıldı. İsrail, Beyrut’ta Dahiye, el-Basta, el-Hamra gibi pek çok bölgeyi bombaladı. İsrail saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Son kayıplarla birlikte İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 823'e çıktı. Başbakan Mikati, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alan saldırıların İsrail'in hiçbir yasa ve normu dikkate almadığının kanıtı" olduğunu belirtti. Mikati, "İsrail'in bu (dün) akşam Beyrut'a ve Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik, özellikle sivilleri hedef alan histerik saldırıları, bir kez daha İsrail'in hiçbir yasayı ve normu dikkate almadığını doğruluyor" ifadesini kullandı.





YOLLARA DÜŞTÜLER

Terör devleti İsrail'in saldırılarıyla Beyrut'ta halk yollara düştü. Beklenen ateşkes gündemde yerini korurken, İsrail ordusu Beyrut'a yönelik yeni saldırı uyarıları yayımladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un birçok bölgesinde şubesi bulunan Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun (faizsiz dayanışma) şubelerinin de hedef alınacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından İsrail'in Beyrut'un birçok bölgesine hava saldırısı düzenleyeceği endişesiyle kentte yüzlerce kişi evlerini terk etti. Gecenin karanlığında yollara düşen Beyrutlular, daha "güvenli olduğunu" düşündükleri bölgelere doğru hareket etti. Kentin birçok bölgesinde araç yoğunluğundan dolayı trafikte aksama yaşanırken, birçok kişi de yaya olarak saldırılara hedef olabileceği düşünülen bölgelerden ayrıldı.





Hizbullah işgalciye ağır hasar verdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ün ertesi gününde Lübnan sınırına yakın bölgedeki yasadışı işgalci Yahudi yerleşimleri füzelerle hedef alan Hizbullah, bu süreçte yerleşimcilere büyük hasar verdi. Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye, Hizbullah'ın füze saldırıları nedeniyle Yahudi yerleşimcilerin kaldığı 8 bin 800 ev hasar aldı. Füze saldırılarının bu süreçte yerleşimcilere ait 7 bin aracı tahrip ettiğine işaret eden gazete, füzelerin yerleşimciler tarafından işgal edilen 300 tarım alanını da yaktığını kaydetti. Gazetenin haberinde ayrıca, İsrail yönetiminin Hayfa, Taberiye ve Akka gibi bölgelerdeki yerleşimcilere 38 milyon dolar civarında zarar tazminatı ödediği bilgisi aktarıldı.











