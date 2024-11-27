Hamas'tan kritik 'ateşkes' açıklaması: 'Türkiye'ye de bildirdik' diyerek duyurdular

Hamas Gazze'de ateşkese hazır olduğunu duyurdu
Hamas, İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yabancı basına konuşan üst düzey bir yetkili Gazze’de de ateşkesi sağlama konusunda hazır olduklarını ve bu talebin Türkiye gibi arabulucu ülkelere iletildiğini belirtti.
Terör devleti İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşma doğrultusunda ateşkes, bu sabah saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Hizbullah, ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını açıkladı.
İsrail Başbakanı 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.
Lübnan ordusu ise, ateşkes çerçevesinde ülkenin güneyine 5 bin asker sevk edeceğini duyurdu.
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Öte yandan Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi,
Gazze'de ateşkese hazır olduklarını belirterek
, Lübnan'daki ateşkesin sağlanmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamalarda bulunan yetkili,
"Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın ateşkes anlaşması ve esir değişimi konusunda ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu ilettik."
ifadelerini kullandı.
4 bine yakın kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında, büyük çoğunluğu sivil olmak üzere en az 3 bin 823 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail tarafında ise, Hizbullah ile süren çatışmalar sonucunda en az 82 asker ve 47 sivil hayatını kaybetti.
Ateşkesin kalıcı olup olmayacağı ise tarafların sahadaki davranışlarına bağlı olacak.