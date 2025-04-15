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Türkiye'den uluslararası suç örgütlerine 'Orkinos' operasyonu: 234 üst düzey isim yakalandı

Türkiye'den uluslararası suç örgütlerine 'Orkinos' operasyonu: 234 üst düzey isim yakalandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2215/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'den uluslararası suç örgütlerine operasyon.
Türkiye'den uluslararası suç örgütlerine operasyon.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Uluslararası suç ağları çökertildi. 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. 10'u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
'Orkinos Bulut'
adıyla uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik, aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu operasyonda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


13 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
"Uluslararası suç ağları çökertildi. 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. 10'u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı."
açıklamasında bulundu.

Yerlikaya operasyonun Türkiye ile birlikte 5 ülkede yapıldığını belirtti.


Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hedefimizde 4 ayrı uyuşturucu satan örgüt vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu satıcılığı kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma ile şantaj gibi suçlar işlendikleri belirlendi.


Toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon sürüyor. 13 milyar TL mal varlığına el konuldu.


Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi. Europol kilit rol üstlendi. Bu işbirliği ile hedefteki şahısların takibi sağlandı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz Europol merkezine giderek Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştılar. Suç ağları tespit edildi. Dünyanın 4 bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdik.


5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı göstermektedir.



#Ali Yerlikaya
#suç örgütü
#İçişleri bakanlığı
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