Türkiye'den uluslararası suç örgütlerine 'Orkinos' operasyonu: 234 üst düzey isim yakalandı

Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik, aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu operasyonda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hedefimizde 4 ayrı uyuşturucu satan örgüt vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu satıcılığı kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma ile şantaj gibi suçlar işlendikleri belirlendi.

Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi. Europol kilit rol üstlendi. Bu işbirliği ile hedefteki şahısların takibi sağlandı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz Europol merkezine giderek Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştılar. Suç ağları tespit edildi. Dünyanın 4 bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdik.