Türkiye’nin tohumları Karabağ’da ​

Arazilerde hangi ürünlerin yetiştirilmeye uygun olduğunu tespit etmek için analizler yapıldı.

Ermenistan’ın 30 yıllık işgali nedeniyle büyük bölümü atıl kalan Karabağ arazileri, Azerbaycan’nın topraklarını özgürleştirmesiyle üretime kazandırılıyor. Arazilerde hangi ürünlerin yetiştirilmeye uygun olduğunu tespit etmek için analizler yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre, toprak yeniden tohumla buluşmaya başladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM ve TİGEM’in ortaklığı ile geliştirilen sebze tohumları toprağa ekildi. Toprakların ekonomiye kazandırılmasıyla evine dönecek 1 milyondan fazla bölge sakini gıdada kendi kendine yeter duruma gelecek.

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