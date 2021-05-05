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Gündem Türkiyenin tohumları Karabağda
ANKARA

Türkiye’nin tohumları Karabağ’da ​

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’da tohumlar toprakla buluştu. Türkiye’nin geliştirdiği sebze tohumları, toprağa ekildi. Toprakların ekonomiye kazandırılmasıyla 1 milyon kişi bölgeye dönerek üretime katılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye’nin tohumları Karabağ’da ​
Arazilerde hangi ürünlerin yetiştirilmeye uygun olduğunu tespit etmek için analizler yapıldı.

Ermenistan’ın 30 yıllık işgali nedeniyle büyük bölümü atıl kalan Karabağ arazileri, Azerbaycan’nın topraklarını özgürleştirmesiyle üretime kazandırılıyor. Arazilerde hangi ürünlerin yetiştirilmeye uygun olduğunu tespit etmek için analizler yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre, toprak yeniden tohumla buluşmaya başladı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM ve TİGEM’in ortaklığı ile geliştirilen sebze tohumları toprağa ekildi. Toprakların ekonomiye kazandırılmasıyla evine dönecek 1 milyondan fazla bölge sakini gıdada kendi kendine yeter duruma gelecek.

KALKINMA PLANI

  • Çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan uzman bir heyet de bölgeye gitmişti. Ziyarette sulama ve tarım arazilerinin ıslahı konularının yanı sıra Azerbaycan makamlarıyla hazırlanan Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı hazırlıkları da gözden geçirilmişti.
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