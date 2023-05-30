Türkiye'ye dost olan kazanacak

Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum.

Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum.

Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarına giren tüm alanlarda iş birliğini daha da genişletmek ve yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarına giren tüm alanlarda iş birliğini daha da genişletmek ve yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

Devam eden işbirlikleri ve Hırvatistan - Türkiye ilişkilerinin daha da ilerlemesini dört gözle bekliyorum.

Devam eden işbirlikleri ve Hırvatistan - Türkiye ilişkilerinin daha da ilerlemesini dört gözle bekliyorum.

Stratejik ortaklığı daha da geliştirmek ve halkımızın kardeşliğini derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.

Stratejik ortaklığı daha da geliştirmek ve halkımızın kardeşliğini derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.

Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz.

Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz.

Bulgaristan ile Türkiye arasında son dönemde mükemmel gelişen ikili ve çok yönlü iş birliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum.

Bulgaristan ile Türkiye arasında son dönemde mükemmel gelişen ikili ve çok yönlü iş birliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum.

Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın iş birliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir.

Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın iş birliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir.

Avustralya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum.

Avustralya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum.

Güney Afrika’nın ikili ve çok taraflı seviyelerde mevcut güçlü ilişkileri daha da pekiştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Güney Afrika’nın ikili ve çok taraflı seviyelerde mevcut güçlü ilişkileri daha da pekiştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, tebrik için aradığı Erdoğan’ı Berlin’e davet etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Erdoğan’ı arayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Benitez, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Çuppu, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio da Erdoğan’a tebrik mesajları gönderdi.