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Türkiye'ye dost olan kazanacak

Dünyanın “2023’ün en önemli seçimi” olarak baktığı 28 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi NATO’dan AB’ye, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Orta Doğu, Akdeniz, göç ve Doğu-Batı ilişkilerine kadar birçok küresel denklemi etkileyecek. Bu nedenle “Erdoğan gitsin” diye çabalayanlar dahil birçok ülke lideri, Erdoğan’ı hemen tebrik edip, “İş birliği yapalım” mesajı verdi.

04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

28 Mayıs zaferiyle Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik yağdı. Bazı liderler arayarak bazıları da paylaştıkları mesajlarla Erdoğan’ı başarısından dolayı kutladı. Liderlerin mesajlarında kritik konularda birlikte çalışma ve iş birliği vurgusu öne çıktı. İşte liderlerin mesajları:

* Kanada Başbakanı Justin Trudeau:
Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum.
* Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi:
Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarına giren tüm alanlarda iş birliğini daha da genişletmek ve yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz.
* Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis:
Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığa dayalı yakın işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
* Japonya Başbakanı Kişida Fumio:
Rusya-Ukrayna krizi dahil dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz.
* Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo:
Endonezya-Türkiye arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı, halklarımızın yararına sürdürmeye ve güçlendirmeye hazırız.
* Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi:
İki Devlet Başkanı, iki ulus arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarı pekiştirmek için birlikte çalışmayı amaçlıyor.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

* Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic:
Devam eden işbirlikleri ve Hırvatistan - Türkiye ilişkilerinin daha da ilerlemesini dört gözle bekliyorum.
* Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol:
Stratejik ortaklığı daha da geliştirmek ve halkımızın kardeşliğini derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.
* Avusturya Başbakanı Karl Nehammer:
Birlikte çalışmaya devam etmeyi ve Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyorum.
* Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema:
Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz.
* Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar:
Slovenya ile Türkiye arasındaki stratejik diyaloğu sürdürmeyi, NATO ile ortaklığımızı güçlendirmeyi, dünyada barış ve güvenliği teşvik etmeyi dört gözle bekliyoruz.
* Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed:
İki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı dört gözle bekliyoruz.
* Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev:
Bulgaristan ile Türkiye arasında son dönemde mükemmel gelişen ikili ve çok yönlü iş birliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum.
* Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev:
Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı iş birliği stratejisi daha da gelişecektir.
* Malezya Başbakanı Enver İbrahim:
Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın iş birliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir.
* Avustralya Başbakanı Anthony Albanese:
Avustralya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum.
* Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa:
Güney Afrika’nın ikili ve çok taraflı seviyelerde mevcut güçlü ilişkileri daha da pekiştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.
* Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda:
Avrupa’da bölgesel güvenliği, NATO’nun gelişimini ve barışı sağlamak için birlikte çalışmaya hazırız.
* Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits:
Avrupa ve ötesinde güvenlik ve refah için yapıcı işbirliğini dört gözle bekliyoruz.
* Estonya Başbakanı Kaja Kallas:
Avrupa’nın güvenliğini sağlamanın yanı sıra ikili ilişkileri ilerletmek için yakın iş birliğini dört gözle bekliyorum.
* Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier:
Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım.
* Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres:
Türkiye ile BM arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.
* İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:
Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle.
* Çin Devlet Başkanı Şi Cinping:
İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı işbirliği ilişkisi geliştirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırım.

Dostluğu büyüteceğiz

* Hindistan Başbakanı Nerandra Modi:
Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki iş birliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güvenim tam.
* Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe:
İki ülke halkları arasındaki dostluğu büyütmeye gayret edeceğiz.
* Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez:
Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında iş birliğinin pekiştirilmesini diliyorum.
* Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel:
Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz.
* Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce:
Dostluk bağlarımızı ve iş birliğimizi teyit ediyoruz.
* Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei:
Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum.
* Ürdün Kralı 2. Abdullah:
İki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek, bölgesel ve uluslararası barışın, refahın geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda kararlıyız.
* Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina:
Madagaskar-Türkiye iş birliği çok yaşasın. İki ülke birlikte çalışmayı sürdürecek.
Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso:
İki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunuyorum.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis:
Diyalogu yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Mısır’la karşılıklı elçi atanacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, tebrik için aradığı Erdoğan’ı Berlin’e davet etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Erdoğan’ı arayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Benitez, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Çuppu, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio da Erdoğan’a tebrik mesajları gönderdi.


#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Tebrik paylaşımı
#Tebrik Telefonu
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