Türkiye'ye dost olan kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
28 Mayıs zaferiyle Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden tebrik yağdı. Bazı liderler arayarak bazıları da paylaştıkları mesajlarla Erdoğan’ı başarısından dolayı kutladı. Liderlerin mesajlarında kritik konularda birlikte çalışma ve iş birliği vurgusu öne çıktı. İşte liderlerin mesajları:
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
Dostluğu büyüteceğiz
Mısır’la karşılıklı elçi atanacak
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, tebrik için aradığı Erdoğan’ı Berlin’e davet etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Erdoğan’ı arayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Benitez, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Çuppu, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio da Erdoğan’a tebrik mesajları gönderdi.