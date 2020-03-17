Türkiye'ye gelmek istiyorlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Koronavirüsün yeni merkez üssü Avrupa oldu” açıklaması tüm gözleri bu ülkelere çevirdi. Hayatın durma noktasına geldiği kıtada yaşayan yüz binlerce gurbetçi ile geçici süre ile Avrupa’da bulunan Türkler, virüse karşı etkin önlemlerin alındığı Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’da büyükelçiler Türkiye dönmek isteyenlerin başvurularını aldı.

BİNLERCE İNSAN DÖNECEK

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye dönüş yapmak için başvuran kişi sayısının 3 bin civarında olduğunu söyledi. Musa, “Ağırlıklı olarak 200’ü Paris bölgesinden. Yarın (Bugün) da bu vatandaşlarımızın belirlenecek saatlerde kalkacak uçaklarla Türkiye’ye tahliyesi söz konusu.” Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da net bir sayı vermeden “Birkaç bin kişi Türkiye’ye dönmek için başvuru yaptı” açıklamasında bulundu. Aydın, “Listeler kesinleştikten sonra uçaklarla Türkiye’ye gönderilecek” diye konuştu.

30 AİLE GERİ DÖNDÜ

İbrahim Günebakmaz

Avrupa’da yaşayan Türklerin önemli bir bölümü de Türkiye’ye dönmek için fırsat kolluyor. İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki Türk vatandaşları hem Avrupa’daki son durumu hem de planlarını Yeni Şafak’a anlattı. Kabusun merkezi konumundaki İtalya’da yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Günebakmaz, ülkede önlem alınmakta geç kalındığını söyledi. İtalya’daki Türklerin Türkiye’ye dönmek istediğini aktaran Günebakmaz, “Son 15 gün içinde tanıdığım 30 kadar aile uyarılarımıza rağmen değişik yollardan Türkiye’yi gitti” dedi.

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FABRİKALAR KAPANIYOR

İtalyanların “Bizde durum çok kötü ama Türkiye’de salgın yok. Ülkenizde ne önlemler alındı?” diye sorduğunu ifade eden Günebakmaz şunlara kaydetti: “Salgın büyüdükten sonra önlemler alındı. Zorunlu ihtiyaçlar hariç sokağa çıkmak yasak. Marketler, eczaneler ve sağlık kuruluşları hariç her yer kapalı. Marketlere insanlar sıra ile alınıyor”

TAM BİR PANİK HAVASI VAR

Ahmet Aydın

İtalya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Gençlik Başkanı Ahmet Aydın da virüsün yaygın olduğu Milano’da yaşıyor. Çevrelerinde enfekte olan Türk olmadığını belirten Aydın, “Türkiye’ye dönmek isteyenler var. Geçen Çarşamba günü tüm İtalya’da kırmızı alarm konumuna geçildi. Ondan önce pek çok arkadaş İsviçre üzerinden Türkiye’ye gitmeye çalıştı. Son 3 günde geri dönmek isteyenler ise Yunanistan üzerinden gemiyle ulaşmaya çalıştı ancak polis ülkeye girişlere izin vermedi. Kardeşlemiz Türkiye’ye gitmek yerine evlerinde önlem alsalar daha iyi olur” ifadelerini kullandı. Aydın şunları kaydetti: “Önlem almakta geç kalındığı için ölümler birden arttı. Herkes evinde, kimse dışarı çıkmıyor, hayat durdu. İtalya’da aciller başka hasta kabul etmiyor, yalnızca vaka kaptığından şüphelenen kişi hastanelerin acil servislerine başvurabiliyor. Yoğun güvenlik önlemleri var.”

İngiltere’deki Türkler endişeli

Samet Doğan

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle panik havasının hakim olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Samet Doğan, “Bulunduğum bölgede herhangi bir önlem yok. Sokaklar bomboş. Dayımın burada marketi var, insanlar inanılmaz bir biçimde sürekli alışveriş yaparak yiyecek stokluyor” dedi. Bilgi Teknolojileri Uzmanı Doğan, “Oturduğum bölgede Ortadoğu, Orta Avrupalı insanlar var onlar da panikte. Bu ülkelerde yabancı olmak biraz daha zor. Bölgede yaşayan Türkler de endişeli” diye konuştu. 27’sinde kız kardeşinin düğününe virüs nedeniyle gidemeyeceğini aktaran Doğan, “İngiltere’de acile gittiğiniz zaman en az 4 saat sıra beklersiniz. Koronavirüs için gitseniz zaten yer olmadığı için sıkıntı çekersiniz” dedi. Doğan, Türk vatandaşlarının dönüş planları yaptıklarını, durumun ağırlaşması durumunda kendisinin de Türkiye’ye dönebileceğini söyledi.

Paris’te durum kötü

Ayşe Gürler

Fransa’nın başkenti Paris’te muhasebeci olarak çalışan Ayşe Güler, “Paris’te durum çok kötü. Hastaneler tıklım tıklım dolu. Durumu iyi görünenleri içeri almıyorlar bile. Sokaklar bomboş. Kafeler, restoranlar, mağazalar hepsi kapandı. Ben maalesef işe gitmek zorundayım. Ancak gazetelerde çıkan haberlere göre çarşamba günü sokağa çıkma yasağı geleceği iddia ediliyor. Ailem Strasbourg’da yaşıyor. Yasaklar başlamadan ilk trenle onların yanına gideceğim” dedi.

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Hastaneler kapalı

Seher Çetinkaya

Almanya’nın Frankfurt şehrinin korona virüsten en az zarar gören bölge olduğunu anlatan Seher Çetinkaya, “Hasta taşıma işi yapıyorum. Hasta insanları evinden hastaneye taşıyoruz. Son günlerde yaşlı hastalarımız 60 ve 70 yaşın üstünde olanlar randevularını iptal ediyorlar. Korkuyorlar ve korkmaları çok doğal. Hastaneler mümkün olduğu kadar hasta alınmıyor. Acil olmayan ameliyatlar yapılmıyor. Her gün dışarı mümkün olmadıkça çıkmayın uyarıları yapılıyor” diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı. Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu. Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek. İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor. Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti. Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı. BiP'te paylaş

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