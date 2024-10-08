Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapan +90 kanalı Filistin destekçisi olan psikoloğun belgeselini iptal etti

Uzman Psikolog ⁣ Zeynep Selvili Batuk, Alman DW Türkiye, İngiliz BBC, Fransız France24, ABD’li Voice of America ortak yapımı olarak Türkiye’de YouTube üzerinden Türkçe yayınlar yapması için kurulan +90 kanalına çekilecek belgeselde yer alması için teklif yapıldığı fakat daha sonra Filistin destekçisi olduğu sebebiyle anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı.

Soykırımı eleştirene ‘antisemitik’ damgası

Batuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırıma karşı gösterdiği tepki paylaşımlarının ve uluslararası barışa yaptığı vurguların ‘antisemitik’ olarak yorumlandığı ve bu sebeple belgeselde kendisine yer verilmeyeceğini belirterek yetkililerden açıklama ve özür beklediğini ifade etti.

Tam 1 senedir katledilen Filistin halkı için insani bir refleksle yaptığım ve paylaştığım hiçbir şey antisemitik değildir. Yalnız ve yalnızca barış ve ateşkesten yana olup Filistin'e özgürlük çağrısı yapan biri olarak sizden derhal bir açıklama ve hatta bir özür bekliyorum. — Z. Zeynep Selvili (@zeynepselvili) October 7, 2024

“Filistin özgür olana dek hiçbirimiz özgür değiliz” ifadesiyle bir mesaj yayınlayan Batuk’a destek çığ gibi büyürken soykırım karşıtlığını ve Filistin destekçisi olmayı ‘antisemitik’ olarak gören akıl dışı yorumlar ise peş peşe yapıldı.

'Yanılmışım' diyerek +90 kanalını boykot kararı aldı

Gazze'deki soykırıma karşı durduğu ve işgalci İsrail'in işlediği savaş suçlarına vurgu yaparak yaptığı paylaşımlar sebebiyle projeden kurumsal bir açıklama dahi yapılmadan dışlanan psikolog Zeynep Batuk, +90 kanalının paylaşımlarını boykot edeceğini açıkladı.

Fakat bilin ki, bu saatten sonra isteseniz de sizinle çalışmayacağım, içeriklerinizi izlemeyecek ve paylaşmayacağım.



Azınlık haklarını savunuyorsunuz, sesi olmayanların sesi olmak için çalışıyorsunuz sanıyordum. Yanılmışım. — Z. Zeynep Selvili (@zeynepselvili) October 7, 2024

Uluslararası medya soykırıma ortak oldu

Almanya’nın resmi haber organı DW, habercilik anlayışı yerine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik yayınlar yapan kuruluş haline gelmişti. DW 7 Ekim’den beri Gazze’de yapılan soykırımı görmezden gelerek uluslararası medya ile Gazze katliamına tam desteğini sürdürüyor. Gazze’de 17 Ekim’de İsrail ordusunun ‘hastane altında tüneller var’ iddiası üzerine El Ehli Hastanesi'ne düzenlenen saldırı için DW “savaş suçu olarak değerlendirilmeyeceğini” yazdı.

Gazze'de 500 sivili katlettiği el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının bir gün öncesinde İngiliz medya kuruluşu BBC, 16 Ekim günü yayınladığı "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlıklı haberiyle vurulan hastaneyi açıkça hedef gösterdi.

Avrupa’da suçlu İsrail hakkında konuşma özgürlüğünüz yok

Deutsche Welle, yazar Ali Abunimah ile yaptığı röportajı, İsrail’e yönelik eleştiriler yapıldığı için yayından kaldırdı. Alman medyasını korkak olarak nitelendiren Abunimah, “Korkak Alman devlet medyası Deutsche Welle, benimle röportaj yaptığı için özür diledi ve röportajımı kaldırdı. Ayrıca Alman basını tarafından (Bild) antisemitist olarak lekeleniyorum. Avrupa'da faşist İsrail’in korkunç suçları hakkında konuşma özgürlüğü yok” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

İsrail'i eleştirirsen istifa edersin

Almanya'da eski Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" mesajı attığı için baskıya uğramış, görevinden istifa ettirilmişti.







