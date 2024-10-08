Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapan +90 kanalı Filistin destekçisi olan psikoloğun belgeselini iptal etti

Gazze'deki İsrail soykırımına çanak tutan Almanya merkezli uluslararası medya kuruluşu DW'nin Türkiye'de yayın yapan YouTube kanalı +90, Psikolog ve Yazar Zeynep Selvili Batuk'un yas belgeselini Filistin destekçisi olduğu sebebiyle iptal etti.
Uzman Psikolog Zeynep Selvili Batuk, Alman DW Türkiye, İngiliz BBC, Fransız France24, ABD’li Voice of America ortak yapımı olarak Türkiye’de YouTube üzerinden Türkçe yayınlar yapması için kurulan +90 kanalına çekilecek belgeselde yer alması için teklif yapıldığı fakat daha sonra Filistin destekçisi olduğu sebebiyle anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı.
Soykırımı eleştirene ‘antisemitik’ damgası
Batuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’de bir yılı aşkın süredir devam eden soykırıma karşı gösterdiği tepki paylaşımlarının ve uluslararası barışa yaptığı vurguların ‘antisemitik’ olarak yorumlandığı ve bu sebeple belgeselde kendisine yer verilmeyeceğini belirterek yetkililerden açıklama ve özür beklediğini ifade etti.
“Filistin özgür olana dek hiçbirimiz özgür değiliz” ifadesiyle bir mesaj yayınlayan Batuk’a destek çığ gibi büyürken soykırım karşıtlığını ve Filistin destekçisi olmayı ‘antisemitik’ olarak gören akıl dışı yorumlar ise peş peşe yapıldı.
'Yanılmışım' diyerek +90 kanalını boykot kararı aldı
Gazze'deki soykırıma karşı durduğu ve işgalci İsrail'in işlediği savaş suçlarına vurgu yaparak yaptığı paylaşımlar sebebiyle projeden kurumsal bir açıklama dahi yapılmadan dışlanan psikolog Zeynep Batuk, +90 kanalının paylaşımlarını boykot edeceğini açıkladı.
Uluslararası medya soykırıma ortak oldu
Almanya’nın resmi haber organı DW, habercilik anlayışı yerine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik yayınlar yapan kuruluş haline gelmişti. DW 7 Ekim’den beri Gazze’de yapılan soykırımı görmezden gelerek uluslararası medya ile Gazze katliamına tam desteğini sürdürüyor. Gazze’de 17 Ekim’de İsrail ordusunun ‘hastane altında tüneller var’ iddiası üzerine El Ehli Hastanesi'ne düzenlenen saldırı için DW “savaş suçu olarak değerlendirilmeyeceğini” yazdı.
Gazze'de 500 sivili katlettiği el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının bir gün öncesinde İngiliz medya kuruluşu BBC, 16 Ekim günü yayınladığı "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlıklı haberiyle vurulan hastaneyi açıkça hedef gösterdi.
Avrupa’da suçlu İsrail hakkında konuşma özgürlüğünüz yok
Deutsche Welle, yazar Ali Abunimah ile yaptığı röportajı, İsrail’e yönelik eleştiriler yapıldığı için yayından kaldırdı. Alman medyasını korkak olarak nitelendiren Abunimah, “Korkak Alman devlet medyası Deutsche Welle, benimle röportaj yaptığı için özür diledi ve röportajımı kaldırdı. Ayrıca Alman basını tarafından (Bild) antisemitist olarak lekeleniyorum. Avrupa'da faşist İsrail’in korkunç suçları hakkında konuşma özgürlüğü yok” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
İsrail'i eleştirirsen istifa edersin
Almanya'da eski Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" mesajı attığı için baskıya uğramış, görevinden istifa ettirilmişti.