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Dünya Alman DW News İsrailin eleştirildiği röportajı yayından kaldırdı
AVRUPA

Alman DW News İsrail'in eleştirildiği röportajı yayından kaldırdı

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, yazar Ali Abunimah ile yaptığı röportajı, İsrail’e yönelik eleştiriler yapıldığı için yayından kaldırdı. Abunimah, “Korkak Alman devlet medyası DW özür diledi ve röportajımı kaldırdı. Avrupa'da faşist İsrail'in korkunç suçları hakkında konuşma özgürlüğü yok” diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman DW News İsrailin eleştirildiği röportajı yayından kaldırdı
Ali Abunimah

Almanya’da İsrail’e dair eleştirel hiçbir şey kendine yer bulamıyor. Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Filistinli-Amerikalı gazeteci yazar Ali Abunimah ile bir röportaj gerçekleştirdi. Abunimah, röpotajda İsrail’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Almanya’da İsrail’e karşı gösterilen tutuma da tepki gösteren Abunimah, “Alman halkının, Avrupalı Yahudilere karşı işlediği suçların bedelini ödemekten vazgeçme vakti geldi” diyerek her eleştirinin antisemitizm olarak etiketlenmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

"İsrail'in suçlarına dair konuşma özgürlüğü yok"

Deutsche Welle, bu ropörtajı Abunimah’tan özür diledikten sonra yayından kaldırdı. Alman medyasını korkak olarak nitelendiren Abunimah, “Korkak Alman devlet medyası Deutsche Welle, benimle röportaj yaptığı için özür diledi ve röportajımı kaldırdı. Ayrıca Alman basını tarafından (Bild) antisemitist olarak lekeleniyorum. Avrupa'da faşist İsrail’in korkunç suçları hakkında konuşma özgürlüğü yok” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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